Neues, von Schnecken inspiriertes Roboterdesign könnte zur Bekämpfung von Mikroplastik im Ozean beitragen

Mikroplastik stellt eine erhebliche Bedrohung für unsere Ozeane dar, und es ist von entscheidender Bedeutung, wirksame Lösungen zur Bewältigung dieses Problems zu finden. Im anhaltenden Kampf gegen Mikroplastik haben Forscher der Cornell University ein einzigartiges Roboterdesign entwickelt, das von der hawaiianischen Apfelschnecke inspiriert ist.

Die Hawaii-Apfelschnecke, ein weit verbreitetes Wasserlebewesen, nutzt ihre wellenförmige Fußbewegung, um eine Wasseroberflächenströmung zu erzeugen und schwimmende Nahrungspartikel einzufangen. Inspiriert von diesem natürlichen Mechanismus erstellten die Wissenschaftler mithilfe eines 3D-Druckers einen Prototyp. Sie konstruierten ein flexibles, teppichartiges Blatt, das sich wellt, wenn es von einer rotierenden Spiralstruktur darunter angetrieben wird.

Durch die daraus resultierende wellenförmige Bewegung entsteht ein Flüssigkeitspumpsystem unter freiem Himmel, das Wasser und Partikel ansaugen kann. Dieses innovative Design hat das Potenzial, Mikroplastik im Meer oder an der Wasseroberfläche zu sammeln, ähnlich wie die Schnecke Nahrungspartikel sammelt.

Im Vergleich zu einem geschlossenen System mit geschlossener Pumpe stellten die Forscher fest, dass das Freiluftsystem effizienter war. Darüber hinaus hat das von Schnecken inspirierte Design den Vorteil, dass es Partikel auffängt, die für aktuelle Kunststoffsammelgeräte wie Schleppnetze oder Förderbänder möglicherweise zu klein sind.

Während der aktuelle Prototyp für den praktischen Einsatz in realen Umgebungen skaliert werden müsste, verspricht er eine vielversprechende Entwicklung im Kampf gegen Mikroplastik in den Ozeanen. Die Forscher hoffen, dass dieser schneckenbasierte Roboterentwurf zum wachsenden Arsenal an Werkzeugen zur Lösung dieses drängenden Umweltproblems beitragen könnte.

Die Auswirkungen von Mikroplastik auf die Ökosysteme der Ozeane und die menschliche Gesundheit zu verstehen, ist eine ständige Herausforderung. Allerdings bieten innovative Lösungen wie dieses Roboterdesign Hoffnung auf eine sauberere und gesündere Zukunft für unsere Ozeane.

