Accelerating Times Media Group expandiert mit der Übernahme von Acorn Newspapers nach Südkalifornien

Die Times Media Group (TMG) hat ihre Expansion nach Südkalifornien mit der Übernahme von Acorn Newspapers angekündigt, einer hoch angesehenen Nachrichtenmarke, die über 340,000 Leser in den Landkreisen West-Los Angeles und Ost-Ventura bedient. Der Deal umfasst den Erwerb von fünf Wochenzeitungen, darunter Acorn of Agoura Hills, Moorpark Acorn, Simi Valley Acorn, Camarillo Acorn und Thousand Oaks Acorn, sowie mehrerer Begleitpublikationen und zugehöriger Websites.

Steve Strickbine, Gründer und Präsident von TMG, äußerte sich begeistert über die Übernahme und erklärte: „Dies ist ein großartiger Tag sowohl für die Times Media Group als auch für die Acorn Newspapers.“ Er lobte die Arbeit von Jim und Lisa Rule, dem Paar, das Acorn Newspapers zu einer vertrauenswürdigen Community-Nachrichtenmarke gemacht hat, die für ihre außergewöhnliche Berichterstattung und ihren Mehrwert für Werbetreibende bekannt ist.

Die Übernahme von Acorn Newspapers steht im Einklang mit dem Engagement von TMG, Gemeinden mit genauen und wahrheitsgetreuen lokalen Nachrichten und Informationen zu versorgen. Dieser Schritt stärkt die Präsenz von TMG in Südkalifornien weiter, da sich Acorn Newspapers den anderen Community-Nachrichtenagenturen von TMG in der Region anschließt, darunter Pasadena Weekly, LA Downtown News, The Argonaut in Santa Monica, Ventura County Reporter und die kürzlich übernommene Picket Fence Media.

Jim und Lisa Rule, die derzeitigen Eigentümer von Acorn Newspapers, brachten ihr Vertrauen in die Führung von TMG zum Ausdruck. In einer gemeinsamen Erklärung sagten sie: „Obwohl es nie einfach ist, die Fackel weiterzugeben, sind wir zuversichtlich, dass Acorn Newspapers unter der Führung von Steve Strickbine eine glänzende Zukunft haben wird.“ Sie zeigten sich stolz darauf, die Veröffentlichungen gefördert und ihr Erbe TMG anvertraut zu haben, einem Unternehmen, das ihre Leidenschaft für hyperlokalen Journalismus und tiefe Community-Bindungen teilt.

Die Veröffentlichungen werden weiterhin von ihren derzeitigen Büros in Agoura Hills und Camarillo aus tätig sein. Strickbine hat sein Engagement für die Aufrechterhaltung des hochwertigen Journalismus und der Integrität, für die Acorn Newspapers bekannt ist, zum Ausdruck gebracht und erklärt: „Ich fühle mich geehrt, dass sie die Times Media Group als Nachfolger gewählt haben, um diesen Titel weiterzuführen.“

Die 1997 von Steve Strickbine gegründete Times Media Group besitzt und betreibt mehr als 40 Publikationen in Arizona und Südkalifornien. Das Portfolio von TMG umfasst über 25 wöchentliche Gemeinschaftszeitungen und begleitende Websites sowie AZ Integrated Media, ein Medienvertriebs- und kundenspezifisches Verlagsunternehmen.

Quelle: Dieser Artikel basiert auf dem Quellartikel der Times Media Group