Tim Hortons eröffnet ersten Standort im Norden von Texas in Coppell

Tim Hortons, die beliebte kanadische Kaffee- und Donut-Kette, wird laut jüngsten Unterlagen ihren ersten Standort im Norden von Texas in Coppell eröffnen. Der Bau des neuen Tim Hortons-Ladens wird voraussichtlich im März beginnen. Die Kosten für das Schnellrestaurant werden auf 900,000 US-Dollar geschätzt.

Die in Houston ansässigen Gastronomen und Brüder Ali und Emad Lakhany, die bereits 2022 den ersten Tim Hortons-Standort etwas außerhalb von Houston eröffneten, stehen an der Spitze des Debüts in Nordtexas. Emad Lakhany, Chief Development Officer der CSM Group, zeigte sich begeistert über die Eröffnung des Standorts Coppell im zweiten Quartal 2024 und betonte, dass Coppell nahtlos mit den Werten von Tim Hortons übereinstimmt.

Lakhany erklärte: „Coppell nimmt auf meiner Reise im DFW-Gebiet einen besonderen Platz ein und ich bin seit Beginn unserer Expansionspläne ein Fan der Community.“ Er betonte die demografische Kompatibilität zwischen Coppell und Tim Hortons und betonte das Engagement der Kette, Qualitätsprodukte zu einem wertorientierten Preis anzubieten.

Der strategisch ausgewählte Standort für den Tim Hortons-Standort in Coppell bietet Autobahnanbindung und Sichtbarkeit, was das Erfolgspotenzial weiter erhöht. Das neue Geschäft liegt am 440 North State Highway 121 und soll sowohl Pendler als auch Anwohner anlocken.

Ryan Ferranti, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Tim Hortons, gab bekannt, dass das Unternehmen Pläne für mehrere Einheiten in Dallas hat. Während Verhandlungen und Genehmigungen für zukünftige Standorte im Raum Dallas-Fort Worth laufen, wurden bestimmte Standorte noch nicht bekannt gegeben.

Tim Hortons ist bekannt für seine handgetauchten und glasierten Donuts sowie seinen Kaffee. Die Kette bietet außerdem eine Auswahl an Getränken, auf Bestellung zubereitete Frühstücksbrötchen und mehr. Mit der erfolgreichen Ausweitung seiner Präsenz in Texas, einschließlich seines ersten Standorts in Katy, und Plänen für Franchisenehmer in Austin stärkt Tim Hortons seine Präsenz im Bundesstaat weiter. Die bevorstehende Eröffnung in Coppell ist ein Beweis für das Engagement der Kette, ihre beliebten Angebote den Gemeinden in ganz Nordtexas zugänglich zu machen.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Tim Hortons eröffnet ersten Standort im Norden von Texas in Coppell