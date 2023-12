Netflix fügt „Grand Theft Auto“-Titel zur mobilen Spielebibliothek hinzu

Netflix gab am Mittwoch eine aufregende Ankündigung bekannt und enthüllte, dass es drei beliebte „Grand Theft Auto“-Titel zu seiner mobilen Spielebibliothek hinzufügen wird. Die Spiele, Teil von Rockstar Games‘ „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“, werden ab nächsten Monat für Abonnenten zum Spielen verfügbar sein.

Die Aufnahme der „Grand Theft Auto“-Serie ist ein bedeutender Schritt für Netflix, da diese Franchise eine der meistverkauften Videospielserien aller Zeiten war. Mit über 405 Millionen weltweit ausgelieferten Einheiten hat „Grand Theft Auto“ die Aufmerksamkeit von Spielern auf der ganzen Welt auf sich gezogen.

Diese neue Veröffentlichung wird drei Titel enthalten: „Grand Theft Auto III – The Definitive Edition“, „Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition“ und „Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition“. Abonnenten können diese Spiele im Apple App Store, bei Google Play und in der mobilen Netflix-App selbst genießen. Interessanterweise benötigen Abonnenten im Gegensatz zu den meisten Spielen in der Netflix-Bibliothek keinen Controller, um diese Mobilspiele zu spielen.

Es bleibt zwar abzuwarten, ob die Hinzufügung von „Grand Theft Auto“-Titeln zu einem Anstieg des Abonnentenwachstums für Netflix führen wird, es ist jedoch erwähnenswert, dass der Streaming-Riese bereits zuvor erfolgreich in die Spielebranche vorgedrungen ist. Anfang des Jahres veröffentlichte Netflix „Sonic Prime Dash“, basierend auf Segas Bestseller-Franchise „Sonic the Hedgehog“.

Es ist unklar, ob die mobile Plattform das Gameplay für diese Neuerscheinungen einschränken könnte, aber Netflix hat seine Bemühungen zum Ausdruck gebracht, auf Geräte mit größeren Bildschirmen zu expandieren. Das Unternehmen hat damit begonnen, Spiele auf Fernsehbildschirmen zu testen, wobei die Spieler ihre Telefone als Controller verwenden müssen.

Insgesamt entwickelt sich der Einstieg von Netflix in die Gaming-Branche weiter. Obwohl es zunächst Herausforderungen und Unsicherheiten geben kann, bleibt das Unternehmen hinsichtlich des langfristigen Werts von Spielen als Teil seines Unterhaltungsangebots optimistisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Benötige ich einen Controller, um die „Grand Theft Auto“-Spiele auf Netflix zu spielen?

Nein, für diese mobilen Versionen benötigen Abonnenten keinen Controller, um die Spiele zu spielen.

2. Sind die „Grand Theft Auto“-Titel auf allen mobilen Plattformen verfügbar?

Ja, die Spiele werden im Apple App Store, bei Google Play und in der mobilen Netflix-App verfügbar sein.

3. Kann ich die Spiele auf einem Gerät mit größerem Bildschirm spielen?

Netflix hat damit begonnen, Spiele auf Geräten mit größeren Bildschirmen zu testen, sodass Spieler ihre Telefone als Controller verwenden können, wenn sie auf Fernsehgeräten spielen.

4. Wird die Hinzufügung von „Grand Theft Auto“-Titeln neue Netflix-Abonnenten anlocken?

Während unklar ist, ob die Veröffentlichungen zu einem Anstieg neuer Abonnenten führen werden, hofft Netflix, dass die Einbeziehung beliebter Gaming-Franchises bei bestehenden und potenziellen Abonnenten Anklang finden wird.