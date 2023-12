Netflix bietet Abonnenten die Grand Theft Auto-Trilogie an

Netflix-Mitglieder können die legendäre Grand Theft Auto-Trilogie bald ohne zusätzliche Kosten genießen. Ab dem 14. Dezember 2023 wird die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition für Netflix-Abonnenten über den Apple App Store, den Google Play Store und die mobile Netflix-App auf kompatiblen Geräten verfügbar sein.

Fans der Serie, die unbedingt in die Action von Grand Theft Auto III – The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition und Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition eintauchen möchten, können sich noch heute vorregistrieren. Stellen Sie sicher, dass sie spielbereit sind, sobald die Spiele verfügbar sind.

Während die Veröffentlichung von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition zunächst mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, waren die Entwickler bestrebt, die Probleme umgehend zu beheben. Es wurden mehrere Updates veröffentlicht, um Fehler zu beheben, Texturen zu verbessern und die Gesamtleistung zu verbessern.

In einer aktuellen Rezension von IGN wurde die Trilogie als eine Sammlung von „Klassikern aller Zeiten“ beschrieben, allerdings mit einigen Mängeln im Remastering-Prozess. Trotz der Mängel bleiben die Spiele für Fans und Neueinsteiger gleichermaßen ein Genuss.

Zusätzlich zur Veröffentlichung der Grand Theft Auto-Trilogie wird der Dezember den Fans noch mehr Spannung bringen, da Netflix die Veröffentlichung des ersten Trailers zu Grand Theft Auto 6 plant.

Mit der Aufnahme dieser drei beliebten Grand Theft Auto-Spiele wird die Spielebibliothek von Netflix erweitert und bietet Abonnenten nun über 80 Titel. Alle Spiele in der Bibliothek werden ohne Werbung, In-App-Käufe oder zusätzliche Gebühren zugänglich sein.

FAQ:

F: Wann wird Netflix die Grand Theft Auto-Trilogie anbieten?

A: Es wird am 14. Dezember 2023 für Netflix-Mitglieder verfügbar sein.

F: Kann ich mich für die Spiele vorab anmelden?

A: Ja, Sie können sich jetzt vorregistrieren, um sicherzustellen, dass Sie spielbereit sind, sobald sie verfügbar sind.

F: Wurde Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition behoben?

A: Ja, die Entwickler haben Patches veröffentlicht, um Fehler zu beheben, Texturen zu verbessern und die Leistung zu steigern.

F: Wird Netflix Grand Theft Auto 6 anbieten?

A: Ja, Netflix plant, im Dezember den ersten Trailer zu Grand Theft Auto 6 zu veröffentlichen.

F: Wie viele Spiele sind in der Spielebibliothek von Netflix verfügbar?

A: Mit der Hinzufügung der Grand Theft Auto-Trilogie wird die Spielebibliothek von Netflix über 80 Titel umfassen.

F: Gibt es zusätzliche Kosten oder Werbung für das Spielen dieser Spiele?

A: Nein, alle Spiele in der Netflix-Bibliothek stehen Abonnenten ohne Werbung, In-App-Käufe oder zusätzliche Gebühren zur Verfügung.