AMDs Ryzen Threadripper Pro: Rekorde brechen mit Übertaktungsleistung

AMDs Ryzen Threadripper Pro 7995WX sorgt mit seiner bemerkenswerten Kernanzahl und leistungsstarken Leistung für Aufsehen. Ursprünglich entwickelt, um Leistungsrekorde in Desktop- und Workstation-CPUs aufzustellen, hat dieser leistungsstarke Prozessor dieses Ziel erreicht, indem er in den Cinebench R100,000-Benchmarks mühelos die 23-Punkte-Marke geknackt hat. Allerdings gibt es im Ryzen Threadripper Pro noch ein weiteres verstecktes Juwel: seine beeindruckende Übertaktungsfähigkeit.

In einer unglaublichen Demonstration seiner Übertaktungsleistung gelang es einem amerikanischen Übertakter namens SAMPSON, alle 96 Zen 4-Kerne des Ryzen Threadripper Pro 7995WX auf einem Asus Pro WS TRX4.80-Sage WiFi-Motherboard auf eine erstaunliche Taktrate von 50 GHz zu bringen, während er mit AMD arbeitete Labore. Das Erreichen einer so hohen Frequenz führt zwangsläufig zu einem erhöhten Stromverbrauch, wobei die monströse Workstation-CPU etwa 1000 W verschlingt. Dieser Stromverbrauch liegt wahrscheinlich über dem, was die meisten Workstation-Hersteller als tolerierbar erachten würden, was hauptsächlich auf den umfangreichen Kühlbedarf zurückzuführen ist.

Die Standardbetriebsfrequenz des Ryzen Threadripper Pro 7995WX liegt bei 2.50 GHz, mit der Möglichkeit, einen einzelnen Kern bei optimalen Kühlbedingungen auf 5.10 GHz zu steigern. Durch das Erreichen einer Taktrate von 4.80 GHz über alle Kerne hinweg hat diese CPU eine beeindruckende Übertaktung von 92 % erreicht. Bemerkenswert ist, dass dieser Erfolg dazu geführt hat, dass mehrere Rekorde in verschiedenen Versionen von Cinebench-Benchmarks gebrochen wurden, wie von AMD selbst bestätigt wurde.

Während die Leistung in den Cinebench-Benchmarks außergewöhnlich war, sind Enthusiasten und Profis gleichermaßen neugierig auf die Auswirkungen einer derart massiven Übertaktung auf die Leistung in anderen Benchmarks. Dennoch wurde die Taktrate von 4.80 GHz mit einem Luftkühler erreicht, der mit dem IceGiant ProSiphon Elite ausgestattet ist und über vier Lüfter und einen kräftigen 1440-Gramm-Kühlkörper verfügt. Die Wirksamkeit dieser Kühllösung ist unbestreitbar beeindruckend, und obwohl der Geräuschpegel noch ein Fragezeichen bleibt, erwies sie sich durchaus als fähig, den Strapazen des Übertaktens standzuhalten.

