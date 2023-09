Venmo-Benutzer melden Ausfälle und Zahlungsprobleme

Tausende Venmo-Benutzer hatten kürzlich Probleme mit der App, darunter Probleme mit Zahlungen und Geldtransfers. Die Meldungen über diese Probleme erreichten heute gegen 10.30:XNUMX Uhr ET ihren Höhepunkt, wobei sich viele Benutzer darüber beschwerten, dass die App nicht ordnungsgemäß funktionierte und Zahlungen nicht durchgeführt wurden. Venmo hat das Problem nicht offiziell angesprochen oder in den sozialen Medien Updates bereitgestellt.

Benutzer haben Plattformen wie Twitter genutzt, um ihre Frustration über Venmo auszudrücken. Einige Personen haben berichtet, dass ihre Guthaben in der App nicht aktualisiert werden, was zu Verwirrung und Besorgnis führt. Andere haben sich darüber beschwert, dass sie nicht auf ihr Geld zugreifen konnten, was zu Unannehmlichkeiten wie verschwendeten Fahrten zum Geschäft führte. Der Venmo-Kundendienst war schwer zu erreichen, was die Frustration noch verstärkte.

Während die Zahl der Meldungen zu Downdetector zurückgegangen ist (derzeit sind es noch etwa 400), scheinen die Probleme für die meisten Benutzer gelöst worden zu sein. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es keine offizielle Bestätigung oder Stellungnahme von Venmo zu dem Ausfall gibt.

Die von Downdetector bereitgestellte nordamerikanische Ausfallkarte zeigt, dass die am stärksten betroffenen Gebiete über die gesamten Vereinigten Staaten verstreut sind. Unterdessen zeigt eine Grafik, die die gemeldeten Probleme innerhalb der letzten Stunde darstellt, einen steigenden Trend.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Venmo-Benutzer Dienstunterbrechungen erlebt haben, darunter Zahlungsausfälle und App-Fehlfunktionen. Viele haben ihre Beschwerden auf verschiedenen Plattformen zum Ausdruck gebracht und um Hilfe und Lösung gebeten. Venmo hat noch keine offiziellen Erklärungen oder Aktualisierungen zu der Situation abgegeben.

