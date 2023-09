Thomas, die kleine Lokomotive, taucht in Starfields Ship-Builder-Spielfilm auf

Starfield, das mit Spannung erwartete neue Spiel von Bethesda, ist bereits der bislang erfolgreichste Start des Unternehmens. Mit insgesamt über 6 Millionen Spielern und mehr als 1 Million gleichzeitigen Spielern hat es schnell eine große und engagierte Fangemeinde aufgebaut.

Eine Möglichkeit, wie Spieler ihrer Kreativität in Starfield Ausdruck verleihen, ist die Schiffbaufunktion des Spiels. Und jetzt können sich Fans der beliebten Kinderfigur Thomas the Tank Engine freuen, denn ein Reddit-Benutzer namens u/MrCaine332 hat ein Schiff geschaffen, das der legendären Lokomotive ähnelt.

In der Vergangenheit wurden oft Modder benötigt, um Thomas the Tank Engine zu Bethesda-Spielen hinzuzufügen, unter anderem als Ersatz für Drachen in Skyrim. Allerdings erfordert die Erstellung von u/MrCaine332 in Starfield keine Modding-Fähigkeit. Stattdessen nutzt es einfach die richtigen Schiffsteile und einen Hauch von kreativem Flair.

Obwohl Thomas the Tank Engine für seine Nützlichkeit in der Fernsehserie bekannt ist, müssen die Fans noch sehen, wie er sich im Kampf in Starfield schlägt. Dennoch lobten Nutzer auf Reddit das Schiffsdesign, ein Nutzer beschrieb es als „Meisterwerk“.

Es bleibt ein Rätsel, warum Spieler eine Vorliebe dafür haben, Thomas the Tank Engine zu verschiedenen Spielen hinzuzufügen, aber dieser neueste Neuzugang in Starfield hat den Spielern sicherlich jede Menge Unterhaltung geboten. Und Thomas ist nicht die einzige Referenz aus der Popkultur, die im Schiffsbauer des Spiels auftaucht, denn Fans haben auch Schiffe aus Star Wars, Batman und Futurama nachgebaut.

Insgesamt hat die Schiffbaufunktion in Starfield den Spielern die Möglichkeit gegeben, ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen und dem Spiel ihre ganz persönliche Note zu verleihen. Mit der Einbeziehung von Thomas, der kleinen Lokomotive, können Spieler einen beliebten Kindheitscharakter in ihre Weltraumabenteuer einbeziehen.

Quelle: dexerto.com