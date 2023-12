Das peruanische Restaurant St. Augustine landet auf der Liste der 100 besten Restaurants

Ein kleines peruanisches Restaurant in St. Augustine hat in der kulinarischen Welt für Aufsehen gesorgt und sich einen begehrten Platz auf der jährlichen Liste der 100 besten Restaurants in Amerika von OpenTable gesichert. Das Llama Restaurant am Anastasia Boulevard hat das Lob von über 2,000 Gästen erhalten und wurde in die prestigeträchtige Liste aufgenommen.

Das Llama Restaurant, das dem Küchenchef Marcel Vizcarra gehört und von ihm geführt wird, serviert seit seiner Eröffnung im Jahr 2016 die Aromen Perus. Vizcarra, der vor über einem Jahrzehnt in die Vereinigten Staaten ausgewandert ist, wollte die reichen Aromen seiner Heimat nach St. Augustine bringen , mit Einflüssen der inkaischen, europäischen und asiatischen Küche.

Das Llama Restaurant ist bekannt für seine köstlichen Gerichte wie Ceviche Clasico, Mar Y Tierra (Surf und Turf) und Cordero Cusqueno (gebratenes Lammkarree nach Andenart) und möchte seinen Gästen nicht nur eine Mahlzeit, sondern ein unvergessliches Erlebnis bieten. Das Engagement des Restaurants für Exzellenz und kulinarische Innovation ist nicht unbemerkt geblieben, da Gäste aus dem ganzen Land begeisterte Kritiken hinterlassen haben.

Ein Gast aus Orlando beschreibt das Llama Restaurant als das beste Restaurant, in dem er je war, und jeder Besuch übertrifft den letzten. Ein anderer Gast aus St. Louis schwärmte von seinem kulinarischen Erlebnis und stellte sicher, dass die Gäste nicht enttäuscht werden würden. Besucher aus der Gegend von New York und Philadelphia bezeichneten Lama als das beste Essen, das sie je in St. Augustine gegessen hatten, und freuten sich schon auf ihren nächsten Besuch.

Dank seiner wohlverdienten Auszeichnungen steht nun das Llama Restaurant im Rampenlicht. Anfang des Jahres waren das Restaurant und Chefkoch Vizcarra in einer Folge der PBS-Reiseserie „Samantha Brown's Places to Love“ zu sehen. Gastgeberin Samantha Brown beschrieb das Konzept des Restaurants als abenteuerlich, unterhaltsam und vor allem köstlich.

Aufgrund der begrenzten Sitzplatzkapazität von nur 10 Tischen kann es jedoch vor allem an Wochenenden schwierig sein, eine Reservierung im Llama Restaurant zu erhalten. Planen Sie Ihren besonderen Abend also unbedingt im Voraus.

Die Anerkennung des Llama Restaurants in der Liste der 100 besten Restaurants von OpenTable ist ein Beweis für das außergewöhnliche kulinarische Erlebnis, das es bietet. Für diejenigen, die ein wirklich bemerkenswertes Restaurant in St. Augustine suchen, ist Llama ein Muss.