So genießen Sie festliche Getränke ohne Schuldgefühle

Während der Feiertage kann es leicht passieren, dass man mehr Kalorien als gewöhnlich zu sich nimmt, was zu einer Gewichtszunahme führt. Eine Studie ergab, dass der durchschnittliche Australier in dieser Zeit zusätzlich 500 Kalorien pro Tag zu sich nimmt, was dazu führen kann, dass er bereits nach vier Tagen ein Pfund an Gewicht zunimmt. Zwar wird erwartet, dass man sich am Weihnachtstag mit Festessen vergnügt, aber Büropartys sind ein weiterer Hauptgrund für die zusätzliche Kalorienaufnahme. Untersuchungen zeigen, dass der durchschnittliche Teilnehmer bei diesen Arbeitsveranstaltungen unglaubliche 4941 Kalorien zu sich nimmt.

Wenn Sie gesündere Entscheidungen treffen und gleichzeitig Spaß an den Festtagen haben möchten, können Sie mit einfachen Maßnahmen Ihre Kalorienzahl unter Kontrolle halten. Die in Großbritannien ansässige Ernährungsberaterin Terri-Ann Nunns schlägt sechs Alkohol-Swaps vor, die Ihnen helfen können, ohne schlechtes Gewissen an den Feierlichkeiten teilzunehmen.

Versuchen Sie statt eines kalorienreichen Long Island-Eistees eine Bloody Mary. Ein Long-Island-Eistee kann mehr Kalorien haben als ein Big Mac, daher kann die Wahl eines gesünderen Cocktails wie eines Bloody Mary mit Tomatensaft und Selleriestangen-Topping die Kalorienaufnahme deutlich reduzieren.

Tauschen Sie ein Pint Bier gegen eine Flasche Bier. Pints ​​​​Bier haben mehr Kalorien als Flaschen, daher kann die Entscheidung für Letzteres bei der Gewichtskontrolle hilfreich sein.

Ersetzen Sie normalen Gin Tonic durch Gin Tonic Slimline. Die Wahl einer zuckerfreien Alternative reduziert die Kalorienaufnahme, ohne dass der Geschmack darunter leidet.

Tauschen Sie ein großes Glas Wein gegen Prosecco. Prosecco hat weniger Kalorien als Wein und ist daher eine leichtere und sprudelnde Alternative.

Probieren Sie statt Dessertwein ein Glas Sherry. Sherry hat deutlich weniger Kalorien als Dessertwein und ist daher ein geeigneter Ersatz.

Entscheiden Sie sich für Wodka statt Whisky. Wodka hat weniger Kalorien als Whisky und die Mischung mit kalorienarmer Limonade und frischer Limette kann die Kalorienaufnahme weiter reduzieren.

Durch diesen einfachen Austausch können Sie festliche Getränke genießen, ohne sich über überschüssige Kalorien ärgern zu müssen. Denken Sie daran, während der Feiertage nur in Maßen zu trinken und Ihrer Gesundheit Priorität einzuräumen.