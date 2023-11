FiiO bringt das KB3 auf den Markt: Ein Keyboard mit integriertem DAC und Kopfhörerverstärker

By

FiiO, eine renommierte Audiomarke, hat seine neueste Innovation vorgestellt: die KB3, eine mechanische Tastatur mit integriertem Digital-Analog-Wandler (DAC) und Kopfhörerverstärker. Ziel des KB3 ist es, Benutzern im Vergleich zu herkömmlichen 3.5-mm-Kopfhöreranschlüssen an Desktop-Computern und Laptops ein überlegenes Audioerlebnis zu bieten.

Durch die Integration des DAC und des Kopfhörerverstärkers direkt in die Tastatur macht FiiO keine separaten Geräte mehr erforderlich, die den Arbeitsbereich verstopfen. Das bedeutet, dass kein Kabelsalat mehr mit Kopfhörerkabeln oder zusätzlichen externen DACs und Verstärkern erforderlich ist. Mit der Expertise von FiiO in der Audiotechnologie verspricht der KB3 eine hochwertige Klangleistung.

Die Audio-Spezifikationen des KB3 sind beeindruckend. Es verfügt über zwei Cirrus Logic CS43131 DACs, die bis zu 32-Bit/384 kHz und DSD256-Audioformate unterstützen. Zusätzlich zur standardmäßigen 3.5-mm-Kopfhörerbuchse bietet die Tastatur auch einen symmetrischen 4.4-mm-Ausgang, der mehr Optionen für die Audioverbindung bietet. Laut Tom's Hardware konkurrieren die Audiofähigkeiten des KB3 mit dem 80-Dollar-Kopfhörerverstärker KA13 von FiiO.

Die Tastatur selbst verfügt zusätzlich zu ihren Audio-Fähigkeiten über außergewöhnliche Funktionen. Es ist dichtungsmontiert und verfügt über Hot-Swap-Schalter, die einen einfachen Schalteraustausch ohne Löten ermöglichen. Der KB3 ist sowohl mit Mac- als auch mit Windows-Systemen kompatibel und unterstützt RGB-Beleuchtung. Es unterstützt auch die beliebte VIA-Konfigurationssoftware und erweitert so die Anpassungsmöglichkeiten. Das kompakte 75-Prozent-Layout, das an Laptop-Tastaturen erinnert, trägt zusätzlich zu seiner Attraktivität bei. Darüber hinaus befindet sich in der oberen rechten Ecke der Tastatur praktischerweise ein Lautstärkeregler.

Während die Integration einer Kopfhörerbuchse in eine Tastatur nicht völlig neu ist, geht der Ansatz von FiiO potenzielle Probleme mit Audiointerferenzen an, indem ein integrierter DAC verwendet wird, um das digitale Audiosignal vom Computer umzuwandeln. Dieser Ansatz ähnelt dem Moondrop Dash, einer weiteren neueren Tastatur mit integrierter Kopfhörerbuchse.

Der KB3 kann auf AliExpress erworben werden. Kunden können zwischen einer Barebone-Variante ohne Schalter oder Tastenkappen für 129.99 $ oder einem komplett zusammengebauten Modell für 149.99 $ wählen. FiiO bietet auch eine kabellose Version der Tastatur zum Preis von 129.99 $ für das vollständig zusammengebaute Modell an, dieser Variante fehlen jedoch die innovativen Audiofunktionen der kabelgebundenen Version.

FAQ:

1. Was macht den FiiO KB3 einzigartig?

Der FiiO KB3 zeichnet sich durch die Integration eines integrierten DAC und Kopfhörerverstärkers aus und bietet eine verbesserte Audioqualität im Vergleich zu herkömmlichen 3.5-mm-Kopfhöreranschlüssen.

2. Was sind die Audio-Spezifikationen des KB3?

Der KB3 verfügt über zwei Cirrus Logic CS43131 DACs, die bis zu 32-Bit/384 kHz und DSD256-Audioformate unterstützen.

3. Kann der KB3 angepasst werden?

Ja, der KB3 unterstützt RGB-Beleuchtung und ist mit der beliebten VIA-Konfigurationssoftware kompatibel, was Anpassungsoptionen ermöglicht.

4. Ist die KB3 als kabellose Tastatur erhältlich?

Ja, FiiO bietet eine kabellose Version des KB3 an, diese verfügt jedoch nicht über die innovativen Audiofunktionen der kabelgebundenen Version.