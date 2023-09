Sehen Ihre Instagram-Fotos schlechter aus, als sie sollten? Überprüfen Sie diese versteckte Einstellung

By

Viele Instagram-Nutzer beeinträchtigen möglicherweise unwissentlich die Qualität ihrer Fotos und Videos aufgrund einer versteckten Einstellung in der App. Die Einstellung „Immer mit höchster Qualität hochladen“ ist standardmäßig deaktiviert, was zu komprimierten Uploads führt, die möglicherweise deutlich schlechter aussehen.

Die Standardeinstellung von Instagram passt die Upload-Qualität automatisch an die Netzwerkbedingungen an. Das bedeutet, dass die App bei schlechter Netzwerkverbindung das Foto oder Video nach eigenem Ermessen komprimiert. Durch die Aktivierung der Option „Immer mit höchster Qualität hochladen“ können Benutzer jedoch sicherstellen, dass ihre Inhalte unabhängig von den Netzwerkbedingungen in der bestmöglichen Auflösung hochgeladen werden.

Leider sind sich viele Benutzer dieser Einstellung möglicherweise nicht bewusst oder haben sie deaktiviert, ohne es zu merken. Wer die Einstellung noch nie manuell aktiviert oder Instagram auf ein neues Gerät heruntergeladen hat, wird wahrscheinlich feststellen, dass der Schalter ausgeschaltet ist.

Um die Einstellung „Immer in höchster Qualität hochladen“ zu überprüfen und zu aktivieren, können Benutzer die folgenden Schritte ausführen: Öffnen Sie die Instagram-App, gehen Sie zu ihrem Profil und tippen Sie auf das Symbol mit den drei Linien in der oberen rechten Ecke. Wählen Sie dort „Einstellungen und Datenschutz“ und scrollen Sie nach unten zu „Datennutzung und Medienqualität“. Zum Schluss schalten Sie die Option „In höchster Qualität hochladen“ nach rechts, um sie zu aktivieren.

Mit diesen einfachen Schritten können Instagram-Nutzer sicherstellen, dass ihre Fotos und Videos in der höchsten verfügbaren Qualität hochgeladen werden und so die Integrität und Details ihrer Inhalte gewahrt bleiben.

Definitionen:

– Upload-Qualität: Der Grad der Bild- oder Videokomprimierung, die angewendet wird, wenn Inhalte auf eine Plattform oder Website hochgeladen werden.

– Netzwerkbedingungen: Die Stärke und Stabilität einer Internetverbindung, die je nach Faktoren wie Signalstärke und Bandbreite variieren kann.