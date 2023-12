Das Saltonmeer: ​​Ein verborgener Lithiumschatz

Eine kürzlich vom US-Energieministerium durchgeführte Studie hat eine bemerkenswerte Entdeckung enthüllt, die unter der Oberfläche des Salton Sea in der südlichen Wüste Kaliforniens verborgen liegt. Während der einst beliebte Ferienort in den letzten Jahren weitgehend übersehen wurde, könnte er der Schlüssel zum nächsten Goldrausch in Kalifornien sein, diesmal im Zusammenhang mit Lithium.

Lithium, bekannt als „weißes Gold“, ist ein wichtiger Bestandteil bei der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge (EVs) und eine Vielzahl elektronischer Geräte. Die von Analysten der University of California in Berkeley durchgeführte Studie zeigt, dass das Saltonmeer über eines der größten Lithiumsolevorkommen der Welt verfügt und das Potenzial hat, ausreichend Lithium für etwa 375 Millionen Elektrofahrzeuge zu liefern.

Durch die Messung der Lithiumkonzentrationen in den Gesteinen rund um das Saltonmeer und die Entwicklung von Computermodellen schätzen Forscher, dass die Region in den nächsten drei Jahrzehnten über 3,400 Kilotonnen Lithium produzieren könnte. Dieses beträchtliche Volumen verspricht eine Wiederbelebung der lokalen Wirtschaft, insbesondere in einer Gegend, in der derzeit 21 % der Bevölkerung in Armut leben.

Während Experten seit langem wissen, dass das Saltonmeer Lithium enthält, liefert die jüngste Schätzung der Regierung ein konkreteres Verständnis des Potenzials der Ressource. Dieses neu gewonnene Wissen eröffnet eine einmalige Chance, eine heimische Lithiumindustrie aufzubauen und so sowohl das Wirtschaftswachstum als auch die Erzeugung sauberer Energie zu fördern.

Das Saltonmeer selbst stand im Laufe der Jahre vor zahlreichen Herausforderungen. Der See entstand 1905, als umgeleitetes Hochwasser des Colorado River einen Bewässerungskanal durchbrach. Zur Aufrechterhaltung seines Wasserspiegels war der See auf Bewässerungsabflüsse angewiesen. Dies hat jedoch zu einem erhöhten Salzgehalt geführt, was sich negativ auf das lokale Ökosystem auswirkt und Fische und Wildtiere gefährdet.

Zusätzlich zu seinen Umweltproblemen ist das Saltonmeer auch stark verschmutzt. Forscher der UC Riverside haben herausgefunden, dass der See in den letzten 25 Jahren ein Drittel seines Wassers verloren hat und ein trockenes, mit giftigem Wasser bedecktes Seebett zurückbleibt. Der dabei entstehende Staub bereitet den Anwohnern Atembeschwerden.

Das Potenzial für eine florierende Lithiumindustrie im Saltonmeer bietet einen Hoffnungsschimmer für die Region. Durch die Nutzung amerikanischer Innovationen und Investitionen in saubere Energietechnologien hat Kalifornien die Möglichkeit, eine Vorreiterrolle bei der Revolution der sauberen Energie einzunehmen, Arbeitsplätze zu schaffen, die heimische Lieferkette zu stärken und die nationale Energiesicherheit zu verbessern. Das weiße Gold des Saltonmeeres könnte der Katalysator sein, der diese Fortschritte vorantreibt und einer einst vergessenen Region neues Leben einhaucht.

