Unterhaltsame Aktivitäten, um eine Pause vom Feiertagsstress zu machen

Zusammenfassung: Nehmen Sie sich inmitten der Feiertagshektik einen Moment Zeit zum Entspannen und genießen Sie einige unterhaltsame Aktivitäten in Lakeland und den umliegenden Gemeinden. Von Kunst-Spendenaktionen bis hin zu Weihnachtsparaden und -märkten ist in dieser Saison für jeden etwas dabei.

Artful Bowl 2023: Eine Nacht voller Kunst, Film und Mode

CORE Wealth Advisors Inc. veranstaltet Artful Bowl 2023, eine jährliche Spendenparty für Platform Art, eine gemeinnützige Kultur- und Kunstorganisation. Nehmen Sie am Samstag um 6:30 Uhr an der Veranstaltung im Haus von Tom und Paula Mims teil. Erleben Sie einen Abend voller Kunst, Film, Mode, Ton und Performance. Tickets sind zu unterschiedlichen Preisen erhältlich, beginnend bei 150 $ für Einzelpersonen. Weitere Informationen und den Ticketkauf finden Sie unter https://www.platformart.org.

Lakeland Christmas Parade: Weihnachten im Candy Land

Die Junior League of Greater Lakeland und die Stadt Lakeland veranstalten am Donnerstag die jährliche Weihnachtsparade. Die Parade folgt in diesem Jahr einer modifizierten Schleife durch die Innenstadt von Lakeland, mit Ausnahme von Lake Mirror aufgrund von Bauarbeiten. Die Feierlichkeiten beginnen um 7 Uhr mit einem Feuerwerk über dem Lake Mirror, gefolgt von der Parade. Der Weihnachtsmann und seine Frau Claus werden einen besonderen Auftritt haben. Weitere Informationen finden Sie unter www.lakelandgov.net/departments/communications/christmas-parade oder per E-Mail [E-Mail geschützt] .

Jingle Mingle Weihnachtsmarkt: Kaufen Sie vor Ort im RP Funding Center ein

Babes Doing Business, der Gastgeber für von Frauen geführte Unternehmen in Zentralflorida, präsentiert den Jingle Mingle Weihnachtsmarkt im RP Funding Center in Lakeland. Besuchen Sie diesen Pop-up-Markt am Sonntag von 10 bis 2 Uhr. Entdecken Sie über 80 Anbieter, die eine Vielzahl von Geschenkartikeln verkaufen, von Boutiquen über Kerzen bis hin zu Holzarbeiten, und helfen Sie dabei, Ihre Weihnachtsliste zu vervollständigen. Der Eintritt und das Parken sind kostenlos. Weitere Informationen finden Sie unter www.rpfundingcenter.com oder telefonisch unter 863-834-8100.

The Knotty G's Duo: Seelenvolle Americana-Performance

Genießen Sie am Sonntag einen kostenlosen Live-Auftritt des Duos The Knotty G's im Swan Brewing in Lakeland. Dieses Duo aus Asheville, North Carolina, wird von 2 bis 6 Uhr gefühlvolle Americana-Musik bringen. Erwarten Sie eine Mischung aus fröhlichen Melodien, langsamen Balladen und sogar einigen bekannten Coverversionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.facebook.com/swanbrewingco/ oder telefonisch unter 863-703-0472.

Weihnachtskonzert der Lakeland Concert Band

Die Lakeland Concert Band unter der Leitung von Vic Larsen präsentiert am Sonntag von 2:3 bis 30:813 Uhr ein kostenloses Feiertagskonzert im Branscomb Auditorium des Florida Southern College. Genießen Sie die Musik dieser talentierten, ausschließlich ehrenamtlichen Band, die für Unterhaltung in Lakeland und Umgebung sorgt umliegenden Gemeinden. Für weitere Informationen besuchen Sie www.lakelandconcertband.org oder rufen Sie 716-2577-XNUMX an.