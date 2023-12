Stranderosion bedroht Immobilien in Upper Township

Die Küstenerosion am nördlichen Ende des Strathmere-Abschnitts der Upper Township hat eine schlimme Situation für Anwohner und Grundstückseigentümer geschaffen. Die einst steilen Klippen, die in der Gegend zu Sanddünen erodiert sind, sind inzwischen vollständig verschwunden. Zum Schutz vor dem eindringenden Meer wurde vor über einem Jahrzehnt eine Felswand errichtet, doch durch die Erosion fungieren diese Felsen nun als einzige Barriere zwischen dem Wasser und den Straßen und Häusern am Nordende.

Der langjährige Bewohner Ted Kingston beschrieb den aktuellen Zustand als „ziemlich schlecht“, obwohl es nicht der schlimmste sei, den er je erlebt habe. Im Jahr 2008 beschädigte Erosion Bauwerke und stellte eine Gefahr für ein erst kürzlich eingebautes Stahlschott dar. Die Erosion erstreckt sich über das nördliche Ende hinaus mit mehreren Blöcken untergrabener Dünen und erodierenden Stränden.

Um dieses Problem anzugehen, vergab das Army Corps of Engineers einen Auftrag über 33.7 Millionen US-Dollar an Great Lakes Dredge und Dock of Illinois für ein Strandauffüllungsprojekt in Ocean City, Strathmere und Sea Isle City. Das Projekt wird in Ocean City beginnen, dann nach Strathmere und schließlich nach Sea Isle City verlegt. Dies macht Strathmere jedoch verwundbar, bis mit den Arbeiten begonnen werden kann.

Gary DeMarzo, der Obergemeindeverwalter, erklärte, dass der rasche Rückzug der bereits erodierten Sanddünen Grundstücke in Gefahr gebracht habe. In den letzten Monaten kam es in der Gegend zu ungewöhnlich starken Wellenbewegungen, die den Erosionsprozess verstärkten. Die Gemeinde arbeitet eng mit dem Army Corps und dem State Department of Environmental Protection zusammen, um Eigentumswerte und Leben zu schützen.

Während der örtliche Beitrag zu den Projektkosten vom Gemeindeausschuss genehmigt wurde, wird ein erweitertes Projekt die Kosten insgesamt erhöhen. Die Landes- und Bundespartner verstehen jedoch die Dringlichkeit der Situation und erkennen an, dass es sich bei dem Strandprojekt um eine Frage der öffentlichen Sicherheit handelt.

Geplant ist neben der Auffüllung des Sandes auch die Entfernung von Hölzern, die einst Teil eines Stegsystems zur Erosionsbekämpfung waren. Diese für einige Zeit unter Wasser liegenden Hölzer sind nun durch die zusätzliche Erosion freigelegt. Die Entfernung dieser Hölzer ist notwendig, um die Sicherheit des Gebiets zu gewährleisten.

Trotz der Herausforderungen, die Mutter Natur und Vater Zeit mit sich bringen, engagiert sich die Gemeinschaft weiterhin für den Schutz ihres Eigentums und ihrer Lebensweise. Da das Strandsanierungsprojekt Mitte Dezember beginnen soll, sind die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Wiederherstellung der Strände und Dünen im Strathmere-Gebiet groß.