Maingear stellt leistungsstarke vorgefertigte Workstations für Profis vor

Maingear, ein führender Hersteller von kundenspezifischen PCs, hat gerade seine neue Pro WS-Serie auf den Markt gebracht, eine Reihe vorgefertigter High-End-Systeme, die speziell für Profis in verschiedenen Branchen entwickelt wurden. Mit dem Schwerpunkt auf der Bereitstellung überragender Leistung richten sich diese Workstations an Spieleentwickler, Bildbearbeiter, Grafikdesigner, Videofilmer, 3D-Rendering-Künstler, Musikproduzenten, CAD-Ingenieure, Datenwissenschaftler und Entwickler von KI/maschinellem Lernen.

Die Pro WS-Serie bietet drei verschiedene Workstation-Optionen, die individuell an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden können. Ein herausragendes Merkmal ist die Kompatibilität mit den kürzlich veröffentlichten Threadripper 7000-CPUs, die Benutzern Zugriff auf modernste Rechenleistung bietet.

Die Einstiegsoption, der Pro WS, ist im Standard-Mid-Tower-Design mit dem North-Mid-Tower-Chassis von Fractal Design erhältlich. Seine stilvollen Paneele in Holzoptik auf der Vorderseite sorgen für einen eleganten Touch. Der Pro WS kann mit den neuesten Intel Core- oder AMD Ryzen-CPUs und zwei Nvidia RTX 6000-GPUs ausgestattet werden und sorgt so für eine außergewöhnliche Grafikleistung. Die Kühlung übernimmt Noctua fachmännisch und die Speicheroptionen reichen bis zu satten 128 GB DDR5. Zur Speicherauswahl stehen Samsung 990 NVMe SSDs oder Seagate IronWolf HDDs mit einer breiten Palette an Kapazitäten zur Verfügung. Der Pro WS verfügt außerdem über ein 1600-W-Netzteil und bietet mehrere Betriebssystemoptionen.

Für diejenigen, die noch mehr Leistung benötigen, bietet Maingear die Workstations Pro WS Max und Pro RS an. Der Pro WS Max bietet im geräumigen Define 7 XL-Gehäuse extreme Leistungsfähigkeiten. Der Pro RS verfügt über einen 4U-Rackmount-Formfaktor, ist auf dem Silverstone RM44-Chassis aufgebaut und bietet erweiterte Erweiterungsmöglichkeiten.

Sowohl die Pro WS Max- als auch die Pro RS-Workstation unterstützen eine breite Palette von CPUs, darunter Intel Core, Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD Ryzen Threadripper und AMD Ryzen Threadripper Pro, für kompromisslose Rechenleistung. Diese Workstations bieten außerdem außergewöhnliche Grafikfunktionen und bieten Platz für mehrere Nvidia A4000-, A5000- oder RTX 6000-GPUs. Kühllösungen von Noctua sorgen für eine effiziente Kühlung und die Speicherkapazität kann bis zu beeindruckende 256 GB DDR5 erreichen. Die Speicheroptionen entsprechen denen des Pro WS und die Workstations sind mit den gleichen 1600-W-Netzteil- und Betriebssystemoptionen ausgestattet.

Während die Preisdetails für die Pro WS-Serie noch nicht veröffentlicht wurden, bietet Maingear auf seiner offiziellen Website einen Konfigurator an, mit dem Benutzer ihre Workstations entsprechend ihren Vorlieben und Anforderungen anpassen können.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Kann ich die Komponenten in den Pro WS-Workstations von Maingear anpassen?

Ja, Maingear bietet Anpassungsoptionen für seine Pro WS-Serie. Benutzer können ihre bevorzugte CPU, GPU, Speicherkapazität, Speicherlösung und ihr Betriebssystem auswählen.

2. Wie hoch ist die Garantieabdeckung für die Pro WS-Workstations von Maingear?

Für die Pro WS-Workstations gilt standardmäßig eine zweijährige Pro Solutions-Garantie. Benutzer haben außerdem die Möglichkeit, für eine erweiterte Abdeckung auf eine 2-Jahres-Garantie zu upgraden.

3. Sind diese Arbeitsplätze für Profis aller Branchen geeignet?

Ja, die Pro WS-Serie richtet sich an Profis aus verschiedenen Branchen, darunter Spieleentwicklung, Fotobearbeitung, Grafikdesign, Videografie, 3D-Rendering, Musikproduktion, CAD-Engineering, Datenwissenschaft und Entwicklung von KI/maschinellem Lernen.

4. Wie kann ich eine Maingear Pro WS-Workstation kaufen?

Die Pro WS-Workstations von Maingear können direkt auf der offiziellen Maingear-Website erworben werden. Mit dem Konfigurator können Nutzer ihren Arbeitsplatz vor dem Kauf individuell anpassen.