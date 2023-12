Die Elizabethtown Public Library veranstaltet eine wohltätige Modelleisenbahn-Ausstellung

In der Elizabethtown Public Library sind die Feiertage eine Zeit des kindlichen Staunens und des Gebens an die Gemeinschaft. Die Train Guys, eine Gruppe von Eisenbahnbegeisterten, kommen jedes Jahr zusammen, um ihre Liebe für Züge zu teilen und durch eine Modelleisenbahnausstellung Spenden für die Bibliothek zu sammeln.

Craig Coble, eines der Gründungsmitglieder von The Train Guys, erklärt, dass die Gruppe aus Personen besteht, die als Kinder eine Leidenschaft für Züge hatten und nun gerne ihre Kindheitserinnerungen wieder aufleben lassen und gleichzeitig ihre Begeisterung mit der Community teilen. Coble und Fran Strouse, ein weiteres Gründungsmitglied, haben die Ausstellung organisiert, die die Besucher weiterhin fasziniert.

Die Modelleisenbahn-Ausstellung versetzt die Zuschauer nicht nur während der Ferienzeit in ihre Kindheit zurück, sondern dient auch als pädagogisches Hilfsmittel. Die komplizierten Aufbauten vermitteln wertvolle Erkenntnisse über elektrische Leitungen und die lokale Geschichte und machen es zu einem unterhaltsamen und informativen Erlebnis für alle.

Die diesjährige Veranstaltung ist besonders bedeutsam, da sie die Unterstützung der Elizabethtown Public Library zum Ziel hat. Die Zugvorführung ist mehr als nur eine Quelle der Unterhaltung; Es ist eine Möglichkeit, der örtlichen Gemeinschaft etwas zurückzugeben und einen Beitrag zu leisten. Mit dem Besuch der Ausstellung tauchen Besucher nicht nur in die bezaubernde Welt der Modelleisenbahnen ein, sondern unterstützen auch einen guten Zweck.

Die Modelleisenbahnausstellung der Elizabethtown Public Library ist ein Beweis für den anhaltenden Charme von Zügen und ihre Fähigkeit, Nostalgie und Staunen zu wecken. Es zeigt das Engagement von The Train Guys und ihr Engagement, die Freude an Zügen zu teilen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaft zu haben. Wenn Sie also in dieser Ferienzeit in der Gegend sind, sollten Sie unbedingt die Elizabethtown Public Library besuchen und den Zauber der Modelleisenbahn-Ausstellung erleben und gleichzeitig einen guten Zweck unterstützen.

