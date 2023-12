Erkunden Sie diese bezaubernden Städte in Pennsylvania für Winterfreuden

Zusammenfassung: Pennsylvania ist nicht nur in den wärmeren Monaten ein wunderschönes Reiseziel, sondern auch in der kälteren Jahreszeit ein Winterwunderland. Diese 10 Kleinstädte bieten eine Vielzahl von Attraktionen und Aktivitäten für Besucher, die Urlaubsstimmung und historischen Charme erleben möchten. Von der historischen Innenstadt von Lititz bis zu Wellsboros Dickens-Weihnachtsfeier ist für jeden etwas dabei.

Lititz: Erleben Sie den Charme der historischen Innenstadt von Lititz mit ihren örtlichen Geschäften und Kunstgalerien. Verpassen Sie nicht einen Besuch in der ältesten Brezelbäckerei des Landes, der Julius Sturgis Pretzel Bakery.

Ligonier: Erkunden Sie das historische Fort Ligonier und schlendern Sie durch die malerische Innenstadt voller toller Geschäfte und Restaurants.

Bedford: Entspannen und erholen Sie sich in einem Spa oder besuchen Sie das Omni Bedford Springs Resort, ein historisches Resort, in dem zahlreiche Präsidenten zu Gast waren. Vergessen Sie nicht, Bedfords berühmte riesige Kaffeekanne zu besichtigen.

Honesdale: Erleben Sie den lokalen Charme bei den kleinen Unternehmen und Künstlern von Honesdale. Genießen Sie das Winterwunderland der Pocono Mountains bei Aktivitäten wie Langlaufen, Schneeschuhwandern oder Wandern.

New Hope: Nur eine kurze Strecke von Philadelphia und New York City entfernt bietet New Hope einen atemberaubenden Blick auf den Delaware River. Gönnen Sie sich köstliche Leckereien aus Bäckereien oder schauen Sie sich eine Show im Bucks County Playhouse an.

Wellsboro: Tauchen Sie ein in einen Dickens-Roman mit Wellsboros Gaslampen und Weihnachtsfeierlichkeiten im viktorianischen Zeitalter. Genießen Sie die Schönheit der Pine Creek Gorge im Leonard Harrison State Park.

Stroudsburg: Erkunden Sie die Pocono Mountains und genießen Sie malerische Wanderwege. Besuchen Sie die historische Innenstadt während des Winterfests, einem Festival mit atemberaubenden Eisskulpturen.

Millvale: Dieser Stadtteil in der Nähe von Pittsburgh bietet einzigartige Geschäfte, einen berühmten Plattenladen und unglaubliche Kunstwerke in Form von Maxo Vanka-Wandgemälden in der kroatischen Kirche St. Nicholas.

Mifflinburg: Erleben Sie den ältesten Weihnachtsmarkt im Freien in den Vereinigten Staaten auf dem Mifflinburg Christkindl Market. Erfahren Sie im Mifflinburg Buggy Museum mehr über die Geschichte der Stadt als Zentrum für die Herstellung von Pferdekutschen.

Nordosten: Entdecken Sie den Charme von Nordosten, einer Stadt, die für ihre Weingüter und die wunderschöne Landschaft bekannt ist. Genießen Sie Weinproben und die malerische Aussicht auf den Eriesee.

Egal, ob Sie auf der Suche nach Urlaubsstimmung, historischen Stätten oder einem malerischen Winterwunderland sind, diese kleinen Städte in Pennsylvania haben alles zu bieten. Besuchen Sie sie diesen Winter und schaffen Sie unvergessliche Erinnerungen.

