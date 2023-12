Colorados Chance, die Aurora Borealis zu erleben: Eine Prognose

Das Space Weather Prediction Center des National Weather Service hat kürzlich einen „Wachalarm“ herausgegeben, der auf das Auftreten eines starken geomagnetischen Sturms hinweist. Dies erhöht die Möglichkeit, in den kommenden Tagen in Colorado die Aurora Borealis, allgemein bekannt als das Nordlicht, zu beobachten.

Obwohl die Vorhersage darauf hindeutet, dass Colorado am Rande der Sichtbarkeitslinie für das Polarlicht liegt, haben frühere Erfahrungen gezeigt, dass das Nordlicht, selbst wenn die Kartierung auf eine nördlichere Reichweite hindeutet, immer noch in abgelegenen Teilen des Staates zu sehen ist, alles andere als künstlich Beleuchtung. Daher besteht die Möglichkeit, dass Einwohner Colorados die Gelegenheit haben, Zeuge dieses Naturphänomens zu werden.

Es ist jedoch unbedingt zu beachten, dass es sich hierbei lediglich um eine Prognose handelt und Prognosen sich ändern können. Daher ist noch ungewiss, ob die Aurora Borealis in Colorado sichtbar sein wird oder nicht. Bei klarem Himmel dürfte die Nacht des 30. November die besten Sichtbedingungen bieten.

In früheren Fällen mit ähnlichen Vorhersagen waren die Nordlichter in den nördlichen Teilen Colorados am stärksten ausgeprägt, beispielsweise in North Park und in der nördlichen Eastern Plains-Region, wo die Lichtverschmutzung minimal ist. Es ist wichtig, mit den Erwartungen umzugehen, da das Polarlicht möglicherweise nicht so lebendig erscheint wie auf Fotos. Stattdessen könnte es sich als schwaches Leuchten am nördlichen Horizont manifestieren, das immer noch die Möglichkeit für faszinierende Langzeitbelichtungsfotos bietet.

Für diejenigen, die dieses außergewöhnliche Spektakel unbedingt miterleben möchten, kann eine kurze Fahrt in Nachbarstaaten wie Wyoming oder South Dakota die Chance erhöhen, einen Blick darauf zu erhaschen.

