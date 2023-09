Der Einfluss von Bestrafung auf das Verhalten von Schülern: Abkehr von traditionellen Ansätzen

By

Im Unterricht ist Bestrafung ein Thema, das bei Schülern häufig aufkommt. Allerdings ist sein Platz im Bildungswesen höchst fraglich, zumal es kaum in den Richtlinien des National Educational Welfare Board enthalten ist. Der in diesen Leitlinien bevorzugte Begriff ist „Sanktion“, der eine Reihe von Bedeutungen umfasst, darunter positive Interventionen und Anreize. Der wahre Geist dieser Leitlinien, die eine gegenseitig respektvolle Schüler-Lehrer-Beziehung betonen, muss in den Schulen stärker beachtet und gefördert werden.

Die Verantwortung für den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer positiven Beziehung zwischen Schülern und Lehrern liegt in erster Linie bei den Erwachsenen. Für Pädagogen ist es wichtig, Botschaften über Verantwortung, Rechenschaftspflicht, Entscheidungsfreiheit, Konsequenzen und Belohnungen zu vermitteln und von Strafmaßnahmen Abstand zu nehmen. Bestrafung während der prägenden Jahre eines Kindes kann einen nachhaltigen Einfluss auf sein Selbstwertgefühl und die Wahrnehmung der Erwartungen anderer haben.

Damien Quinn, ein inspirierender ehemaliger Straftäter und Anwalt von Straftätern, hebt die nachhaltigen Auswirkungen formeller Bestrafung hervor. Viele Menschen mit Überzeugungen glauben, dass ihre Vergangenheit sie daran hindern wird, sich Chancen zu sichern, was auf das Stigma hinweist, das mit Bestrafung einhergeht. Als Pädagogen ist es unser Ziel, Schüler auf Wege zu führen, die sie vom Strafjustizsystem fernhalten. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, sich der potenziellen Rolle der Bestrafung in jungen Leben über den Gefängnisdienst hinaus bewusst zu sein.

Es kann sein, dass Eltern unbeabsichtigt Überzeugungen zum Thema Bestrafung weitergeben, die sie aus ihrer eigenen Erziehung geerbt haben, was zu wenig hilfreichen, tief verwurzelten Vorstellungen über die Strafwürdigkeit führt. Obwohl das Gesetz die körperliche Züchtigung von Kindern verbietet, ist es naiv anzunehmen, dass es sie in keinem Haushalt mehr gibt. Anstatt die Bestrafung zu normalisieren, sollten Pädagogen danach streben, alternative Ansätze zu stärken und die Neugier auf die zugrunde liegenden Gründe für das Verhalten eines Schülers zu wecken.

Im Unterricht kann die Übernahme eines mitfühlenderen und verständnisvolleren Verhaltensmanagement-Ansatzes einen Wandel bewirken. Durch die Verwendung von drei einfachen Worten – helfen, unterstützen und verstehen – können Pädagogen eine Umgebung schaffen, in der sich Schüler sicher und unterstützt fühlen. Diese Worte haben enormes Gewicht und haben sich als äußerst wirksam bei der Vermeidung von Konflikten erwiesen. Durch den Verzicht auf Bestrafung und den Einsatz positiver Interventionen können Pädagogen eine gesündere und förderlichere Lernerfahrung für ihre Schüler schaffen.

