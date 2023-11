Neues Wahoo Kickr Core Bundle: Erschwinglicher Smart Trainer mit Mehrwert

By

Wahoo Fitness hat gerade eine aufregende Ankündigung für Radsportbegeisterte gemacht. Sie haben nicht nur den Preis des Wahoo Kickr Core Smarttrainers gesenkt, sondern auch eine vorinstallierte Kassette mit einer Auswahl von 8/9/10/11/12 Geschwindigkeitsoptionen hinzugefügt. Dieses Paket beinhaltet außerdem eine kostenlose einjährige Mitgliedschaft bei der beliebten virtuellen Trainingsplattform Zwift. Diese Änderungen bieten Radfahrern eine günstigere und bequemere Möglichkeit, ihr Indoor-Trainingserlebnis zu verbessern.

Der 2018 eingeführte Smart-Trainer Wahoo Kickr Core ist eine zuverlässige und kostengünstige Option für Radfahrer. Der einzige Nachteil war das Fehlen einer vorinstallierten Kassette, anders als beim Kickr Smart Trainer. Mit dem neuen Wahoo Kickr Core Bundle können Benutzer jedoch den Komfort einer vorinstallierten Kassette und einer einjährigen Zwift-Mitgliedschaft genießen, und das alles zu einem reduzierten Preis. Dieses Bündelungsangebot ist ein Novum für Wahoo Fitness mit Sitz in Atlanta, Georgia.

Zusätzlich zum Paket wurde auch der Preis des eigenständigen Wahoo Kickr Core gesenkt, um den Kosten des Zwift Hub One Smart Trainers zu entsprechen. Kunden, die den Kickr Core jedoch in einem örtlichen Fahrradladen oder stationären Geschäft kaufen, haben die Möglichkeit, eine vergünstigte einjährige Zwift-Mitgliedschaft für 99.99 $ in Anspruch zu nehmen.

Die Einstellung des klassischen Smart-Trainers Zwift Hub, der eine Multi-Speed-Kassette bot, bedeutet, dass der Zwift Hub One nun der einzige verfügbare Smart-Trainer der Marke Zwift ist. Obwohl der Zwift Hub One über ein einzelnes Zahnrad und virtuelles Schalten innerhalb der App verfügt, bietet der Wahoo Kickr Core ein traditionelleres Erlebnis, da Benutzer ihre eigene Fahrradkassette verwenden und den Antriebsstrang ihres Fahrrads zum Schalten nutzen können.

Mit diesen Updates haben Radfahrer zwei hervorragende Optionen zur Auswahl. Der Zwift Hub One ist ideal für diejenigen, die hauptsächlich Zwift verwenden oder eine einfachere Einrichtung bevorzugen, während der Wahoo Kickr Core mehr Vielseitigkeit und Integration mit dem Wahoo-Zubehör-Ökosystem bietet.

Um Zwift zugänglicher zu machen, hat die Plattform eine vergünstigte einjährige Abonnementoption zum Preis von 149.99 $ eingeführt. Dies bedeutet eine erhebliche Ersparnis von 29.89 $ im Vergleich zu einem monatlichen Abonnement. Bestehende Monatsabonnenten können problemlos zu einer Jahresmitgliedschaft wechseln, indem sie ihr aktuelles Abonnement kündigen und sich auf der Zwift-Website anmelden.

Das neue Wahoo Kickr Core Bundle und die vergünstigte einjährige Zwift-Abonnementoption bieten Indoor-Cycling-Enthusiasten Mehrwert und Erschwinglichkeit. Egal, ob Sie eine umfassende Smart-Trainer-Lösung oder ein nahtloses virtuelles Trainingserlebnis suchen, diese Angebote decken eine Reihe von Bedürfnissen und Vorlieben ab.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist im Wahoo Kickr Core Bundle enthalten?

Das Wahoo Kickr Core Bundle beinhaltet den Wahoo Kickr Core Smart Trainer mit vorinstallierter Kassette (8/9/10/11/12 Geschwindigkeitsoptionen) und eine einjährige Mitgliedschaft bei Zwift.

2. Kann ich den Wahoo Kickr Core ohne Kassette kaufen?

Ja, der Wahoo Kickr Core kann separat ohne Kassette erworben werden. Der Preis wurde reduziert, um den Kosten des Zwift Hub One Smart Trainers zu entsprechen.

3. Was sind die Unterschiede zwischen dem Zwift Hub One und dem Wahoo Kickr Core?

Der Zwift Hub One verfügt über ein einzelnes Zahnrad und virtuelles Schalten innerhalb der Zwift-App, während der Wahoo Kickr Core eine Standard-Fahrradkassette erfordert und den Antriebsstrang des Fahrrads zum Schalten nutzt. Der Kickr Core bietet außerdem eine bessere Integration mit dem Wahoo-Zubehör-Ökosystem.

4. Bietet Zwift ein vergünstigtes Jahresabonnement an?

Ja, Zwift bietet jetzt eine einjährige Abonnementoption zum Preis von 149.99 $ an, die im Vergleich zum monatlichen Abonnement einen besseren Wert bietet.

5. Können bestehende Monatsabonnenten zu einer Jahresmitgliedschaft wechseln?

Ja, bestehende Monatsabonnenten können zu einer Jahresmitgliedschaft wechseln. Allerdings müssen Benutzer, die sich über den Apple App Store angemeldet haben, ihr bestehendes Abonnement kündigen und sich auf Zwift.com anmelden, um die Jahresmitgliedschaft nutzen zu können. Monatsabonnenten können ihre Monatsmitgliedschaft auch beliebig weiterführen.