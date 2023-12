Japan stellt bahnbrechenden Kernfusionsreaktor vor und revolutioniert damit die Energie der Zukunft

In Japan wurde offiziell ein hochmoderner Kernfusionsreaktor in Betrieb genommen, was einen bedeutenden Meilenstein im Streben nach nachhaltigen und reichlich vorhandenen Energieressourcen darstellt. Der JT-60SA-Reaktor, der in Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Japan gebaut wurde, soll die Machbarkeit der Kernfusion als groß angelegte und umweltfreundliche Energiequelle untersuchen. Durch die Verschmelzung zweier Atomkerne anstelle der Spaltung eines Atomkerns bietet die Kernfusion eine sichere und saubere Alternative zu den derzeitigen Kernkraftwerken.

Die sechs Stockwerke hohe Maschine, die in einem Hangar in Naka untergebracht ist, nutzt einen donutförmigen „Tokamak“-Behälter, um wirbelndes Hochtemperaturplasma aufzunehmen. Dieses Plasma wird auf unglaubliche 200 Millionen Grad Celsius erhitzt und schafft so ideale Bedingungen für die Kernfusion. Im Erfolgsfall könnte diese bahnbrechende Technologie mehr Energie produzieren, als zur Aufrechterhaltung des Prozesses erforderlich ist, und so den Weg für einen nachhaltigen Nettoenergiegewinn ebnen.

Der JT-60SA-Reaktor geht der Entwicklung des International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) in Frankreich voraus, der noch größer werden soll. Das gemeinsame Ziel dieser Projekte besteht darin, die Fusion von Wasserstoffkernen zu induzieren, um Helium zu erzeugen und große Mengen an Licht und Wärme freizusetzen – eine Nachbildung des natürlichen Prozesses, der in der Sonne abläuft.

Während das ITER-Projekt vor Herausforderungen wie Budgetbeschränkungen und technischen Schwierigkeiten steht, bleiben die Forscher sowohl bei ITER als auch bei JT-60SA hinsichtlich des Potenzials der Fusionsenergie optimistisch. Sam Davis, stellvertretender Projektleiter für JT-60SA, betonte die Bedeutung des Geräts, um die Menschheit dem Erreichen der Fusionsenergie näher zu bringen. Die Zusammenarbeit zwischen über 500 Wissenschaftlern, Ingenieuren und Unternehmen aus Europa und Japan war entscheidend für den Bau dieses fortschrittlichen Tokamak-Reaktors.

Kadri Simson, EU-Energiekommissarin, erkannte das immense Potenzial der Fusionsenergie und lobte die Einweihung des JT-60SA als einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Fusion. Simson glaubt, dass die Fusion eine entscheidende Rolle im künftigen globalen Energiemix spielen könnte.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Spaltungsreaktionen birgt die Fusion kein Risiko katastrophaler nuklearer Unfälle und erzeugt weitaus weniger radioaktive Abfälle. Diese Innovation könnte dazu beitragen, Bedenken im Zusammenhang mit dem Klimawandel auszuräumen und die Abhängigkeit von kohlenstoffemittierenden fossilen Brennstoffen zu verringern. Der jüngste „Nettoenergiegewinn“, der an der National Ignition Facility in den Vereinigten Staaten erzielt wurde, festigt die Machbarkeit der Kernfusion als unbegrenzte und umweltfreundliche Energiequelle weiter.

Mit kontinuierlichen Fortschritten in der Kernfusionstechnologie macht die Welt einen bedeutenden Schritt in Richtung einer Zukunft, die von sauberer, sicherer und nachhaltiger Energie angetrieben wird.

