Entdecken Sie die Magie von „The Wiz“ in Chicago

Zusammenfassung: Erleben Sie die beliebte Geschichte von „The Wiz“ aus einer frischen, schwarzen Perspektive in der neuesten Produktion im Cadillac Palace Theatre in Chicago. Die erfahrene Schauspielerin Melody A. Betts, die Tante Em und Evillene porträtiert, teilt mit, dass die Show zwar das gleiche zentrale Thema bleibt, aber eine einzigartige Perspektive bietet, die es dem Publikum ermöglicht, sich auf neue Weise mit der Geschichte zu verbinden. Mit der kraftvollen Musik und den herzlichen Darbietungen verspricht „The Wiz“, unterschiedliche Emotionen hervorzurufen und die gleiche zeitlose Güte wie das Original zu liefern.

Chicagos neueste Produktion von „The Wiz“ erobert die Herzen des Publikums mit ihrer frischen Interpretation der beliebten Geschichte, die von L. Frank Baums Buch inspiriert wurde. „The Wiz“ wurde 1974 zunächst am Broadway uraufgeführt und schließlich in einen Film mit Diana Ross, Michael Jackson und Richard Pryor umgewandelt. Mittlerweile ist „The Wiz“ in Chicago angekommen und hat über Jahrzehnte hinweg eine treue Fangemeinde.

Melody A. Betts, eine erfahrene Schauspielerin, die in der Chicago-Produktion sowohl Tante Em als auch Evillene verkörpert, betont, dass das zentrale Thema der Serie, die Reise einer jungen Frau, nachvollziehbar bleibt, unabhängig davon, wer die Geschichte erzählt. „The Wiz“ präsentiert diese universelle Erzählung jedoch durch eine besondere Linse, eingehüllt in den reichen Hintergrund der Erfahrung der Schwarzen. Betts versichert dem Publikum, dass die Musik zwar anders klingen mag, aber eine Reihe von Emotionen hervorrufen und dennoch die gleiche zeitlose Güte wie das Original liefern wird.

Betts hat sich zum Ziel gesetzt, Evillene, die böse Hexe des Westens, mit Tiefe und Authentizität darzustellen. Sie ist keine bloße Karikatur, sondern möchte die Angst vor der Sterblichkeit einfangen, eine grundlegende Herausforderung, mit der sich die Figur auseinandersetzt. Sie glaubt, dass jeder Charakter, auch Evillene, seine eigenen Herausforderungen und eine einzigartige Reise hat, die seine Identität prägt. Betts‘ Darstellung betont die Würdigung der Komplexität ihres Charakters und ermöglicht es dem Publikum, sich auf einer tieferen Ebene zu verbinden.

Die schwarze Community Chicagos hat „The Wiz“ mit Begeisterung angenommen und ist zu seinen begeisterten Unterstützern geworden. Ihre Aufregung ist spürbar, wenn sie den Saal füllen und der Besetzung ihre Gefühle zum Ausdruck bringen. Betts räumt ein, dass die positive Resonanz dieser leidenschaftlichen Fans das gesamte Produktionsteam beruhigt und motiviert.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Zeuge der Magie von „The Wiz“ im Cadillac Palace Theatre zu werden, die bis zum 10. Dezember läuft. Nach ihrer Chicago-Aufführung wird die Show im März 2024 ihren Weg an den Broadway finden. Erleben Sie den neu interpretierten Klassiker und machen Sie mit Reise einer jungen Frau durch die fesselnde Linse der schwarzen Erfahrung.