Destiny 2 kooperiert mit The Witcher 3: Wild Hunt für ein episches Crossover-Erlebnis

Spieler von Destiny 2 können sich jetzt auf ein episches Abenteuer mit einem spannenden Crossover-Event mit The Witcher 3: Wild Hunt begeben. Diese Zusammenarbeit bringt eine Fülle von Referenzen und Inhalten basierend auf dem beliebten Fantasy-Rollenspiel mit sich und bietet Fans beider Franchises ein frisches und aufregendes Erlebnis.

Einer der Höhepunkte dieses Crossovers ist das Fassbad-Emote, das Geralt von Rivias ikonische Badewannenszene aus The Witcher 3 nachbildet. Spieler können jetzt diesen denkwürdigen Moment im Destiny 2-Universum miterleben und ihrem Gameplay einen Hauch von Humor und Nostalgie verleihen. „Tauchen Sie in wahre Entspannung ein, auch wenn dies eine durchnässte Rüstung bedeutet“, beschreibt das verlockende Fassbad-Emote.

Zusätzlich zum Emote führt Destiny 2 drei Rüstungssets ein, die von The Witcher 3 inspiriert sind. Titanen können das Kaer-Morhen-Rüstungsset erwerben, das an Geralts ikonische Kleidung aus dem Spiel erinnert. Für Warlocks ist das Hexer-Set eine Hommage an den ursprünglichen Witcher-Film und enthält Elemente der Ursine-Rüstung und der Kleidung des Volkes der Skellige. Jäger hingegen können das Set „Weißer Wolf“ erhalten, das von den Wolf- und Katzenrüstungen inspiriert ist und über eine auffällige rote Kapuze verfügt.

Darüber hinaus bietet Destiny 2 drei vom The Witcher-Universum inspirierte Accessoires. Spieler können ihre Schiffe mit dem majestätischen Wolven Storm-Design schmücken, ihre Ghosts mit der stilvollen Wolven Shell ausrüsten und auf dem Roach-VGH Sparrow reiten, einer Anspielung auf Geralts treues Pferd Roach.

Diese aufregende Zusammenarbeit geht mit der Season of the Wish von Destiny 2 einher, die als subtile Anspielung auf das erste Buch von The Witcher, The Last Wish, angesehen werden kann. Das Crossover-Event lässt die Spieler nicht nur in ein spannendes Gameplay eintauchen, sondern ist auch eine Hommage an die beliebte Fantasy-Serie.

Häufig gestellte Fragen:

F: Wie kann ich das Fassbad-Emote erwerben?

A: Das Fassbad-Emote kann durch den Kauf als reiner Silbergegenstand mit echtem Geld erhalten werden.

F: Gibt es im Crossover-Event noch andere von Witcher inspirierte Gegenstände?

A: Ja, es gibt drei Rüstungssets, nämlich Kaer Morhen, Hexer und White Wolf, sowie drei Zubehörteile: Wolven Storm Ship, Wolven Shell Ghost Shell und den Roach-VGH Sparrow.

F: Wie viel kostet das Fassbad-Emote?

A: Der Preis für das Emote beträgt 1,200 Silber, was den Kauf des 1,700-Silber-Pakets erfordert.

F: Ist dieses Crossover-Event auf allen Plattformen verfügbar?

A: Ja, das Crossover-Event ist auf allen Plattformen verfügbar, auf denen Destiny 2 zugänglich ist.

F: Wird es in Zukunft weitere Kooperationen zwischen Destiny 2 und anderen Franchises geben?

A: Bungie hat keine offiziellen Aussagen zu zukünftigen Kooperationen gemacht, aber Fans können sich auf weitere spannende Inhalte in Destiny 2 freuen.