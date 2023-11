CD Projekt Red veröffentlicht aktualisierte Mac-Versionen von The Witcher 1 und 2

CD Projekt Red hat einige aufregende Ankündigungen für Fans der The Witcher-Reihe gemacht. Neben der Ankündigung der Hinzufügung eines vollständigen Mod-Editors für The Witcher 3, mit dem Spieler ihre eigenen Quests und Inhalte erstellen können, hat das Studio auch The Witcher 1 und The Witcher 2 für Mac-Spieler aktualisiert, um die neuesten Apple Silicon-Prozessoren zu unterstützen.

Die neu aktualisierten Mac-Versionen dieser klassischen Rollenspiele sind jetzt auf allen Plattformen verfügbar, einschließlich App Store, GOG und Steam. Das Update stellt sicher, dass The Witcher 1 und The Witcher 2 reibungslos auf der neuesten Version von macOS laufen und die Vorteile der neuen Prozessoren der M-Serie voll ausnutzen können.

Bemerkenswert ist, dass die aktualisierte macOS-Unterstützung einen kleinen Haken hat. Durch das Update haben sich die Mindestanforderungen für beide Spiele geändert und erfordern nun macOS 11.0 oder neuer. Das bedeutet, dass ältere Versionen von macOS, wie zum Beispiel OS X 10, nicht mehr unterstützt werden. Wenn Sie einen älteren Mac ohne Apple-Silicon-Prozessor verwenden, empfiehlt es sich, automatische Updates zu deaktivieren, um mögliche Probleme nach der Installation des Updates zu verhindern.

Während das Update Mac-Benutzern ein verbessertes Spielerlebnis bietet, ist es wichtig zu beachten, dass es für The Witcher 3 keine native Mac-Version gibt. Programme von Drittanbietern wie Crossover ermöglichen es Mac-Spielern jedoch, das Spiel auf ihren Systemen zu genießen.

Das Engagement von CD Projekt Red für die Aktualisierung und Unterstützung seiner Spiele auf Mac-Plattformen steht im Einklang mit den Bemühungen von Apple, die Spieleunterstützung auf seinen Systemen zu erweitern. Dieses Update verbessert nicht nur das Spielerlebnis für Mac-Benutzer, sondern zeigt auch das Engagement des Studios für seine Fangemeinde.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Kann ich die aktualisierten Mac-Versionen von The Witcher 1 und 2 auf älteren Versionen von macOS spielen?

Nein, die aktualisierten Mac-Versionen von The Witcher 1 und 2 erfordern macOS 11.0 oder neuer. Ältere Versionen wie OS X 10 werden nicht mehr unterstützt.

2. Wo finde ich die aktualisierten Mac-Versionen von The Witcher 1 und 2?

Die aktualisierten Versionen sind auf verschiedenen Plattformen verfügbar, darunter im App Store, GOG und Steam. Sie können die Plattform wählen, die am besten zu Ihnen passt.

3. Ist The Witcher 3 für das native Spielen auf dem Mac verfügbar?

Nein, The Witcher 3 hat keine native Mac-Version. Allerdings ermöglichen Programme wie Crossover Mac-Benutzern, das Spiel auf ihren Systemen zu spielen.