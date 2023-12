Skybound Games bricht The Walking Dead: Betrayal ab und stellt die Entwicklung ein

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse haben Skybound Games und Other Ocean Interactive die Einstellung von The Walking Dead: Betrayal angekündigt, einem Multiplayer-Spiel, das seit fast drei Monaten in der Entwicklung war. Das Projekt wird Anfang nächster Woche von Steam entfernt und bis zum 15. Dezember vollständig eingestellt.

Trotz der anfänglichen Aufregung rund um das Spiel gab Skybound Games in einem Blogeintrag zu, dass es ihnen nicht gelungen sei, die lebendige Community von Hinterlistigen aufzubauen, die sie sich vorgestellt hatten. Die Absage ist eine Enttäuschung für Fans, die sehnsüchtig auf die in „The Walking Dead: Betrayal“ versprochenen sozialen Täuschungs- und Überlebenselemente warteten.

Das Delisting des Spiels auf Steam am 1. Dezember wird von Updates sowohl auf Steam als auch auf dem offiziellen TWD: Betrayal Discord-Server begleitet, um sicherzustellen, dass diejenigen, die das Spiel gekauft haben, eine volle Rückerstattung erhalten. Dieser Schritt von Skybound Games wird als Geste des guten Willens gegenüber enttäuschten Spielern gewertet.

The Walking Dead: Betrayal wurde während der San Diego Comic-Con im Juli als ein Spiel angekündigt, bei dem bis zu acht Überlebende die Untoten abwehren würden. Es bot den Spielern die Wahl, entweder ihre Mitüberlebenden zu täuschen oder zusammenzuarbeiten, um die Apokalypse zu überleben. Leider gelang es dem Spiel nicht, die erhoffte Aufmerksamkeit der Gaming-Community auf sich zu ziehen.

Diese unerwartete Absage erinnert an die Ungewissheit der Spieleentwicklung und die Herausforderungen, denen sich Entwickler bei der Schaffung ansprechender Erlebnisse gegenübersehen. Es unterstreicht die Bedeutung des Community-Aufbaus und der Spielerzufriedenheit für den Erfolg von Multiplayer-Spielen.

Während die Fans die Nachricht über die Absage von The Walking Dead: Betrayal verarbeiten, stellen sich Fragen über die Zukunft ähnlicher Multiplayer-Titel und darüber, ob Entwickler in der Lage sein werden, die empfindliche Balance zwischen Täuschung und Zusammenarbeit zu finden, nach der sich Gamer sehnen. Nur die Zeit wird zeigen, ob zukünftige Unternehmungen aus den Fehltritten dieses unglückseligen Projekts lernen werden.

