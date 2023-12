Skybound Games bricht The Walking Dead: Betrayal ab und bietet Spielern Rückerstattungen an

By

Skybound Games und Other Ocean Interactive haben angekündigt, die Entwicklung von The Walking Dead: Betrayal einzustellen, einem Online-Multiplayer-Spiel, das in der postapokalyptischen Welt der beliebten Franchise spielt. Das Spiel, das sich seit fast drei Monaten im Early Access befindet, wird nächste Woche von der Steam-Plattform entfernt, die vollständige Abschaltung ist für den 15. Dezember geplant.

In einem Blogbeitrag erklärte Skybound Games, dass es ihnen trotz aller Bemühungen nicht gelungen sei, die lebendige Community von Hinterlistigen aufzubauen, die sie sich ursprünglich für das Spiel vorgestellt hatten. Ziel von The Walking Dead: Betrayal war es, den Spielern ein Erlebnis zu bieten, bei dem soziale Täuschung und Überleben im Mittelpunkt stehen und die Möglichkeit geboten wird, entweder Allianzen zu bilden oder andere Überlebende zu täuschen. Leider gelang es dem Spiel nicht, das gewünschte Publikum anzulocken.

Spieler, die The Walking Dead: Betrayal gekauft haben, haben Anspruch auf eine vollständige Rückerstattung, die sowohl über Steam als auch über den offiziellen TWD: Betrayal Discord-Server ermöglicht wird. Die Entwickler haben den Fans versichert, dass Updates zum Rückerstattungsprozess zeitnah kommuniziert werden.

Es ist immer enttäuschend, wenn ein Spiel seine Erwartungen nicht erfüllt, insbesondere wenn es in einem beliebten Franchise wie The Walking Dead spielt. Es ist jedoch lobenswert, dass Skybound Games Verantwortung übernimmt und den betroffenen Spielern Rückerstattungen anbietet. Diese Aktion spiegelt ihr Engagement wider, ein qualitativ hochwertiges Spielerlebnis zu bieten und das Vertrauen ihrer Spielerbasis aufrechtzuerhalten.

Während sich The Walking Dead: Betrayal auf den Abschied vorbereitet, werden sich Fans der Franchise zweifellos auf zukünftige Angebote von Skybound Games und ihren Partnern freuen. Vielleicht wird das nächste Projekt die Essenz der Serie auf eine Weise einfangen, die sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Fans Anklang findet.

