Wir stellen vor: Super: Das True-Blue Australian Lager von Golden West Brewing Co.

Golden West Brewing Co., eine Craft-Brauerei mit Sitz in Subiaco, Westaustralien, hat kürzlich ihre neueste Kreation vorgestellt: Super, ein echtes australisches Lagerbier. Super ist eine Hommage an die Einfachheit und Nostalgie dieser Zeit und lässt sich von einer Zeit inspirieren, in der die Bestellung eines Bieres die Wahl zwischen einem Vollbier oder einem mittelstarken Goldie bedeutete.

Super gießt einen sauberen goldenen Farbton mit einer großzügigen Schaumkrone und verführt Bierliebhaber mit seinem einladenden Aussehen. In der Nase weist das Bier ein deutliches Malzaroma auf, das an die Teppiche im Hinterzimmer von Perths legendärem Veranstaltungsort für Livemusik, The Grosvenor, in den 1990er Jahren erinnert. Der erste Schluck bietet ein sanftes und sättigendes Erlebnis, geht aber bald in eine herrliche Balance aus malziger Bitterkeit und einem knackigen Abgang über.

Dieses Tinnie oder Dosenbier hat sich in der lokalen Bierszene bereits einen Namen gemacht und auf der Perth Royal Beer Show 2023 eine Silbermedaille gewonnen. Seine Anerkennung ist wohlverdient, wenn man bedenkt, dass es Bierliebhaber in die goldenen Tage zurückversetzt, als Swanny oder Swan Gold in mittlerer Stärke die Oberhand hatte.

Mit einem Alkoholgehalt von 4.2 Prozent ist Super auch ideal zum Teilen mit Freunden und bringt die Kameradschaft zurück, die oft mit dem Teilen eines Getränks verbunden ist. Mit einem Preis von etwa 23 US-Dollar für ein Viererpack ist diese Dose nicht nur ein Hauch von Nostalgie, sondern auch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis für Craft-Beer-Enthusiasten.

Wenn Sie sich also an die alten Zeiten erinnern, als die Auswahl an Bieren einfacher war und der Schwerpunkt auf Qualität und Tradition lag, sollten Sie Super by Golden West Brewing Co. auf dem Schirm haben. Erheben Sie ein Glas auf australische Handwerkskunst und genießen Sie dieses echte blaue Lagerbier, das eine solide Bewertung von 3.5 von 5 WA-Sonnenuntergängen erhalten hat.

Quellen:

– Golden West Brewing Co. (Brauerei-Website)

– Perth Royal Beer Show (Bierwettbewerb)

Definitionen:

– Tinnie: Ein in Australien verwendeter Begriff für eine Dose Bier.

– ABV: Alkohol nach Volumen, ein Standardmaß zur Angabe des Alkoholgehalts in einem Getränk.