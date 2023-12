THQ Nordic verschiebt die Veröffentlichung des Alone in the Dark-Remakes wegen weiterer Verbesserungen

THQ Nordic und Entwickler Pieces Interactive haben beschlossen, das mit Spannung erwartete Alone in the Dark-Remake noch einmal zu verschieben und den Veröffentlichungstermin vom 16. Januar auf den 20. März 2024 zu verschieben. Der Schritt erfolgt als Versuch, dem Team mehr Zeit für die Arbeit zu geben -Tuning und um unnötigen Druck auf das Entwicklungsteam während der geschäftigen Weihnachtszeit zu vermeiden.

Der Hauptgrund für die Verzögerung besteht laut THQ Nordic darin, sicherzustellen, dass das Spiel die Erwartungen der Gaming-Community übertrifft. Einer der Faktoren, die zur erhöhten Vorfreude beitragen, sind die außergewöhnlichen Leistungen der bekannten Hollywood-Schauspieler David [Barbour] und Jodie [Comer], die die Hauptprotagonisten des Spiels darstellen werden.

Alone in the Dark ist eine Hommage an das bahnbrechende Original und bietet Spielern die Möglichkeit, in die gruselige Erzählung von Mikael Hedberg einzutauchen, der für seine Arbeit an SOMA und Amnesia: The Dark Descent bekannt ist. Das Spiel ermöglicht es den Teilnehmern, entweder in die Rolle von Edward Carnby zu schlüpfen, der vom talentierten David Harbour aus „Stranger Things“ und „Hellboy“ zum Leben erweckt wurde, oder in die Rolle von Emily Hartwood, dargestellt von Jodie Comer aus „Free Guy“ und „Killing Eve“. Dieses neu interpretierte klassische Survival-Horror-Erlebnis kombiniert Elemente des psychologischen Horrors mit einer Southern-Gothic-Atmosphäre.

Während die Spieler vielleicht Lust darauf haben, die Welt von Alone in the Dark zu erkunden, können sie ihre Neugier dennoch stillen, indem sie den Prolog „Grace in the Dark“ herunterladen. Diese eigenständige Vorschau gibt den Fans einen Vorgeschmack darauf, was sie von der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung erwarten können.

Alone in the Dark wird für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam entwickelt und verspricht Horror-Enthusiasten auf der ganzen Welt ein visuell atemberaubendes und fesselndes Erlebnis. Dank der Hingabe von THQ Nordic, ein ausgefeiltes und außergewöhnliches Spielerlebnis zu bieten, können Fans sicher sein, dass sich das Warten lohnen wird.

