„Alone in the Dark“-Remake von THQ Nordic verzögert sich: Mehr Zeit für Polnisch und kein Crunch

Zusammenfassung: THQ Nordic und Entwickler Pieces Interactive haben eine weitere Verzögerung für das kommende Alone in the Dark-Remake angekündigt. Der Veröffentlichungstermin, der ursprünglich auf den 16. Januar 2024 verschoben wurde, wurde auf den 20. März 2024 verschoben. Die Entscheidung wurde getroffen, um dem Team mehr Zeit für den Feinschliff zu geben und mögliche Probleme während der Weihnachtsferien zu vermeiden.

Um die Erwartungen der Community zu erfüllen und zu übertreffen, haben THQ Nordic und Pieces Interactive ihren Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass das Spiel den herausragenden Leistungen der Hollywood-Stars David Barbour und Jodie Comer gerecht wird, die die Hauptprotagonisten im neu interpretierten Survival darstellen Horrorspiel.

Alone in the Dark, eine Hommage an den bahnbrechenden Originaltitel, lädt Spieler ein, in die eindringliche Geschichte von Mikael Hedberg einzutauchen, der für seine Arbeit an SOMA und Amnesia: The Dark Descent bekannt ist. Das Spiel bietet eine einzigartige Perspektive, da die Spieler wählen können, ob sie Edward Carnby, gespielt von David Harbour, oder Emily Hartwood, gespielt von Jodie Comer, verkörpern möchten. Der neu interpretierte Klassiker verbindet psychologischen Horror mit Elementen der Southern Gothic.

Obwohl der Veröffentlichungstermin verschoben wurde, können Fans, die unbedingt einen Vorgeschmack auf „Alone in the Dark“ bekommen möchten, immer noch den Prolog „Grace in the Dark“ genießen, der zum Download verfügbar ist.

Das Remake von Alone in the Dark wird derzeit für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam entwickelt. Das Entwicklerteam möchte sicherstellen, dass das Spiel ein Höchstmaß an Qualität erreicht und die Erwartungen der Spieler erfüllt, die sehnsüchtig auf seine Veröffentlichung warten.

