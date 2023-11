Wird das Tesla Model S Plaid dem Hype gerecht?

By

Als das Tesla Model S 2012 zum ersten Mal auf den Markt kam, war es ein Wendepunkt. Es zeigte der Welt, dass Elektroautos leistungsstark, luxuriös und aufregend sein können. Aber spulen wir vor ins Jahr 2021, und die Dinge haben eine Wendung genommen. Die neueste Version des Model S, das Plaid, erhält gemischte Kritiken und lässt Zweifel an Teslas Ingenieurskunst aufkommen.

Das Model S Plaid verfügt über mehr als 1,000 PS und verspricht eine atemberaubende Beschleunigung. Die Realität bleibt jedoch hinter den Erwartungen zurück. Der leitende Reporter von Road & Track, Chris Perkins, beschreibt seine Erfahrung beim Fahren des Plaid als „erschreckend“. Trotz der beeindruckenden Leistung mangelt es dem Plaid an den nötigen Fahrwerks-, Lenk- und Bremsfähigkeiten, um damit effektiv zurechtzukommen.

Perkins vergleicht den Plaid mit dem Taycan Turbo S von Porsche, einem direkten Konkurrenten im Segment der Hochleistungs-Elektrolimousinen. Der Taycan Turbo S zeichnet sich durch Dynamik aus, mit tadelloser Lenkung, außergewöhnlichem Grip und einwandfreiem Bremsen. Das Bekenntnis von Porsche zu technischer Exzellenz wird im Bremstest deutlich, bei dem jedes Fahrzeug mehrere Male ohne Probleme anhalten muss.

Auf der anderen Seite greift Tesla in dieser Hinsicht zu kurz, da in der gesamten Modell-S-Reihe die gleichen Standard-Bremskomponenten verwendet werden. Kunden haben die Möglichkeit, gegen einen Aufpreis von 15,000 US-Dollar auf ein Carbon-Keramik-Bremspaket aufzurüsten, für ein vermeintliches Flaggschifffahrzeug ist dies jedoch ein Aufpreis. Solche Kompromisse deuten auf einen Mangel an Liebe zum Detail und qualitativ hochwertiger Technik hin.

Man könnte argumentieren, dass Teslas Fokus auf andere Projekte, wie den Cybertruck, Ressourcen davon abgezogen hat, den Plaid wirklich außergewöhnlich zu machen. Elon Musks dreistes öffentliches Auftreten und seine kontroversen Online-Possen verstärken die Skepsis gegenüber der Leistung des Plaid zusätzlich.

Wird das Tesla Model S Plaid dem Hype wirklich gerecht? Die Antwort scheint ein klares Nein zu sein. Während das Model S einst als bahnbrechendes Fahrzeug galt, weist seine neueste Version in entscheidenden Bereichen Mängel auf. Wie das Sprichwort sagt: „Entweder man stirbt als Held oder man lebt lange genug, um zum Bösewicht zu werden.“ Beim Model S Plaid scheint Letzteres der Fall zu sein.

Häufigste Fragen

1. Wie schneidet das Tesla Model S Plaid im Vergleich zu Konkurrenten wie dem Porsche Taycan ab?

Das Tesla Model S Plaid bleibt im Vergleich zum Porsche Taycan Turbo S hinsichtlich Dynamik, Bremsen und allgemeiner technischer Exzellenz hinter den Erwartungen zurück.

2. Können Kunden die Bremsen des Model S Plaid aufrüsten?

Gegen einen Aufpreis von 15,000 US-Dollar können sich Kunden für ein Carbon-Keramik-Bremspaket entscheiden, das nicht serienmäßig enthalten ist.

3. Hat sich Teslas Fokus auf andere Projekte auf die Qualität des Model S Plaid ausgewirkt?

Es gibt Bedenken, dass Teslas Fokus auf Projekte wie den Cybertruck möglicherweise Ressourcen davon abgezogen hat, den Plaid zu einem wirklich außergewöhnlichen Fahrzeug zu machen.

4. Welche Bedeutung hat Elon Musks öffentliche Persönlichkeit?

Elon Musks dreistes öffentliches Auftreten und sein kontroverses Online-Verhalten haben zu Skepsis gegenüber der Leistung des Plaid und den technischen Fähigkeiten von Tesla geführt.

5. Ist das Tesla Model S immer noch ein bahnbrechendes Auto?

Das ursprüngliche Tesla Model S galt als bahnbrechend, aber die neueste Version, der Plaid, wird dem Hype nicht gerecht und bleibt in entscheidenden Bereichen zurück.