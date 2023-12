By

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angekündigt, dass die Ukraine leistungsstarke Luftverteidigungssysteme in Odessa, dem strategischen Getreidehafen des Landes, stationiert. Die jüngsten Ereignisse legen nahe, dass dies kein leeres Versprechen ist. Eine nicht identifizierte Rakete schoss einen russischen Bomber, die Suchoi Su-24, über Snake Island ab, der Berichten zufolge einen Angriff auf Odessa oder einen der Flusshäfen der Ukraine vorbereitete.

Während die Einzelheiten der Munition der Su-24 unbekannt bleiben, ist es klar, dass die Verbesserung der Luftverteidigungssysteme der Ukraine ihr möglicherweise einen Vorteil gegenüber den russischen Streitkräften verschafft hat. Es ist möglich, dass die ukrainische Luftverteidigung inzwischen über die Reichweite von Landangriffsraketen hinausgeht, die die russische Schwarzmeerflotte typischerweise gegen Odessa oder die Donauhäfen einsetzt.

Das ukrainische Militär bestätigte den Abschuss in den sozialen Medien und zeigte sich zufrieden über die Zerstörung des russischen Bombers. Die Su-24 reiht sich in die Liste der russischen Opfer ein, ebenso wie der Raketenkreuzer „Moskwa“, der Anfang des Jahres sank, nachdem er von ukrainischen Anti-Schiffs-Raketen getroffen wurde.

Vor diesen jüngsten Entwicklungen war die Ukraine zum Schutz von Odessa auf S-300-Boden-Luft-Raketen sowjetischer Bauart angewiesen. Unter normalen Umständen haben diese Raketen eine Reichweite von bis zu 50 Meilen. Doch mit den neuen Luftverteidigungssystemen können ukrainische Raketen, die von Odessa aus abgefeuert werden, nun russische Jets bis zur Schlangeninsel bedrohen.

Dies deutet darauf hin, dass die neu stationierte Luftverteidigungsbatterie in Odessa aus in den USA hergestellten Patriot-Systemen oder Versionen des Basismodells S-300 mit größerer Reichweite bestehen könnte. Unabhängig von der genauen eingesetzten Ausrüstung ist klar, dass die Ukraine bedeutende Schritte unternommen hat, um ihre Verteidigungsfähigkeiten in der Region zu verbessern.

Da die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland weiter eskalieren, ist es von entscheidender Bedeutung, die sich entwickelnde Situation zu überwachen und die potenziellen Auswirkungen dieser verbesserten Luftverteidigungssysteme auf das Kräftegleichgewicht in der Region abzuschätzen.