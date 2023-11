By

Im Frühjahr 2023 erhielt Sunshine Henle eine SMS von ihrer Mutter, so glaubte sie. Sie wusste nicht, dass es sich bei der Entität hinter den Nachrichten um einen „Ghostbot“ handelte, eine digitale Nachbildung ihrer verstorbenen Mutter, die auf ChatGPT von OpenAI basiert. Diese neue Technologie, die als „Trauertechnologie“ bezeichnet wird, soll denjenigen Trost und Kameradschaft bieten, die um den Verlust eines geliebten Menschen trauern. Doch während Nutzer wie Henle den Komfort dieser fortschrittlichen Chatbots zu schätzen wissen, warnen Experten vor den ethischen und psychologischen Implikationen, die mit ihrem Einsatz verbunden sind.

Trauer-Tech-Startups wie Replika, HereAfter AI, StoryFile und Seance AI sind auf den Plan getreten und bieten verschiedene Dienste an, um Menschen bei der Bewältigung von Verlusten zu helfen. Diese Dienste reichen von interaktiven Videogesprächen mit dem Verstorbenen bis hin zu virtuellen Avataren und Audio-Nachlässen. Um ein personalisiertes Erlebnis zu bieten, werden Benutzer durch Persönlichkeitsfragebögen geführt, die die KI-Algorithmen der Plattformen trainieren.

Ähnlich wie bei anderen abonnementbasierten Geschäftsmodellen bieten Grief-Tech-Plattformen den Nutzern gestaffelte Preispläne. Abhängig von den gewünschten Funktionen und der gewünschten Qualität können die Abonnementpreise zwischen einigen Dollar pro Monat und mehreren hundert Dollar pro Jahr liegen. Mit dem Premium-Plan von StoryFile erhalten Benutzer beispielsweise gegen eine einmalige Gebühr von 499 US-Dollar Zugang zu hochauflösenden, längeren Videos ihrer verstorbenen Angehörigen.

Während einige Gründer vorsichtig mit dieser Technologie umgehen, nehmen andere eine aggressivere Haltung ein. Jarren Rocks, der Gründer von Seance AI, betont, dass seine Software eher einen Abschluss als eine langfristige Interaktion bietet. Im Gegensatz dazu stellt sich Justin Harrison von You, Only Virtual eine Welt vor, in der Trauer obsolet wird, wobei seine Plattform darauf abzielt, die authentische Essenz geliebter Menschen zu reproduzieren.

Trotz der Vorteile dieser Technologien wurden Bedenken hinsichtlich der Einwilligung, der psychologischen Abhängigkeit, der voreingenommenen Sprache und des auf schutzbedürftige Benutzer abzielenden Marketings geäußert. KI-Ethiker und Technologieforscher betrachten die rasante Entwicklung der Trauertechnologie mit Skepsis und weisen auf mögliche rechtliche und ethische Probleme hin. Eine aktuelle Studie ergab beispielsweise, dass die persönliche Chatbot-Begleit-App Replika gefährdete Benutzer kurz nach der Anmeldung expliziten Inhalten aussetzte, was die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen auf diesen Plattformen unterstreicht.

Darüber hinaus hat die Zunahme postmortaler Deepfakes Diskussionen über Privatsphäre und Veröffentlichungsrechte entfacht. Während in einigen Bundesstaaten Vorschriften für Prominente eingeführt wurden, bleibt der Durchschnittsbürger ungeschützt. Experten fordern daher Richtlinienänderungen im Nachlassplanungsprozess, um eine „Do not bot me“-Klausel aufzunehmen und den verantwortungsvollen Umgang mit diesen Technologien sicherzustellen.

Während sich die Gesellschaft mit der Komplexität dieser Fortschritte auseinandersetzt, bleibt die Zukunft der Trauertechnologie ungewiss. Obwohl es einen neuartigen Ansatz zur Verlustbewältigung bietet, erfordern seine potenziellen Risiken und ethischen Implikationen eine sorgfältige Abwägung. Bei der Bewältigung dieser schönen neuen Welt der künstlichen Begleiter wird es von entscheidender Bedeutung sein, ein Gleichgewicht zwischen der Bereitstellung von Komfort und der Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu finden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

1. Was ist Trauertechnologie?

Trauertechnologie bezieht sich auf eine Kategorie von Technologien, darunter Plattformen wie Replika, HereAfter AI, StoryFile und Seance AI, die darauf abzielen, Menschen durch digitale Interaktionen und Nachbildungen des Verstorbenen bei der Bewältigung des Verlusts eines geliebten Menschen zu helfen.

2. Wie funktionieren diese Trauer-Tech-Plattformen?

Trauer-Tech-Plattformen nutzen typischerweise Deep Learning und große Sprachmodelle, kombiniert mit Personalisierung durch Fragebögen, um virtuelle Avatare oder Chatbots zu erstellen, die die Persönlichkeit und das Wesen der verstorbenen Person nachahmen. Benutzer können sich an Gesprächen beteiligen, Videos ansehen oder sich Audio-Nachlässe anhören.

3. Gibt es ethische Bedenken im Zusammenhang mit Trauertechnologie?

Ja, es gibt mehrere ethische Bedenken im Zusammenhang mit Trauertechnologie. Dazu gehören die fehlende Einwilligung der verstorbenen Person, die Möglichkeit einer psychischen Abhängigkeit von künstlichen Begleitern, die Aufrechterhaltung voreingenommener Sprache in Datensätzen und die Vermarktung dieser Dienste an schutzbedürftige Benutzer.

4. Welche Preismodelle gibt es für Trauer-Tech-Plattformen?

Grief-Tech-Plattformen bieten in der Regel gestaffelte Abonnements an. Die Preise können je nach Ausstattung und Servicequalität zwischen einigen Dollar pro Monat und mehreren Hundert Dollar pro Jahr liegen.

5. Wie kann die Gesellschaft die ethischen Probleme im Zusammenhang mit Trauertechnologie angehen?

Experten empfehlen die Umsetzung von Vorschriften und Schutzmaßnahmen während des Nachlassplanungsprozesses. Dies könnte die Aufnahme einer „Do not bot me“-Klausel beinhalten, um die Privatsphäre des Einzelnen zu schützen und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie sicherzustellen.