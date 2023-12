Den Mitarbeitern Wahlmöglichkeiten bieten: Der Schlüssel zum Work-Life-Wohlbefinden

Laut einem aktuellen Bericht von Gympass und Northwell Health stehen Unternehmen immer noch vor der Herausforderung, eine Arbeitsregelung zu finden, die den Vorlieben von Arbeitnehmern und Arbeitgebern entspricht. Der Bericht mit dem Titel „State of Work-Life Wellness“ befragte über 5,000 Vollzeitbeschäftigte und stellte fest, dass es eine gleichmäßige Verteilung unter denjenigen gab, die Remote-, Hybrid- und Büroarbeit bevorzugten. Die Studie legt nahe, dass der Schlüssel zu psychischem Wohlbefinden darin liegt, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeitsumgebung selbst zu wählen.

Die Forscher verglichen Arbeitnehmer, die in der Lage waren, in ihrer bevorzugten Umgebung zu arbeiten („angepasste“ Arbeitnehmer), mit denen, deren Umgebung für sie ausgewählt wurde („nicht angepasste“). Die Studie ergab, dass diejenigen, die die Möglichkeit hatten, zu wählen, eine höhere Produktivität, weniger Stress, bessere Erholung und eine größere Zufriedenheit mit ihrem Arbeitgeber verspürten. Viele Unternehmen führen jedoch immer noch obligatorische Bürorückgaben ein, was zu einer erheblichen Lücke beim Wohlbefinden am Arbeitsplatz führt.

Cesar Carvalho, Mitbegründer und CEO von Gympass, betont, wie wichtig es ist, den sich verändernden Bedürfnissen und Wünschen der Mitarbeiter durch starke Wellnessvorteile und Flexibilität gerecht zu werden. Gympass selbst verfügt über eine Flexibilitätsrichtlinie, die sowohl die Arbeit im Büro als auch die Arbeit aus der Ferne umfasst, ohne eine bestimmte Anzahl von Tagen oder Zeiten im Büro vorzuschreiben.

Den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, in ihrem Arbeitsumfeld selbst zu wählen, wird von Arbeitsplatzexperten seit langem empfohlen und ist ein Eckpfeiler zukünftiger Arbeitstrends. Unternehmen, die ein hybrides Arbeitsmodell mit wenigen erforderlichen Präsenztagen pro Woche implementieren, schränken die Vorteile verteilter Arbeit für Mitarbeiter und Unternehmen immer noch ein.

Der Bericht unterstreicht auch die Bedeutung des Wohlbefindens und der psychischen Gesundheit für die Mitarbeiter. Die Mehrheit der Befragten gab an, dass sich alle Aspekte ihres Wohlbefindens, einschließlich der körperlichen und geistigen Gesundheit, auf ihre Produktivität bei der Arbeit auswirken. Arbeitnehmer legen heute mehr denn je Wert auf ihr Wohlbefinden. 93 % der Befragten geben an, dass es genauso wichtig ist wie ihr Gehalt. Darüber hinaus würden 87 % der Arbeitnehmer darüber nachdenken, einen Job aufzugeben, bei dem ihr Wohlbefinden nicht im Vordergrund steht.

Künftig suchen Mitarbeiter nach Unternehmen, die ihr Wohlbefinden in den Vordergrund stellen und die allgemeine Zufriedenheit und Leistung ihrer Mitarbeiter wertschätzen. Dies geht über oberflächliche Vergünstigungen hinaus und erfordert eine Strukturgestaltung, die den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt. Die Priorisierung des Wohlbefindens der Mitarbeiter ist nicht mehr optional, sondern eine entscheidende Investition, die langfristig zur Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeiter beiträgt.