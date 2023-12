Midtown Detroit Tower wird in Marriott Bonvoy Extended-Stay Apartments umgewandelt

Ein 12-stöckiger Turm in Midtown Detroit soll erneut umgebaut werden, dieses Mal in ein Apartmenthotel für Langzeitaufenthalte. Das Plaza, ein Gebäude aus den 1960er Jahren, das zuvor von Büros in gehobene Wohnungen umgewandelt wurde, wird vollständig in das erste Apartment By Marriott Bonvoy-Anwesen in den USA umgewandelt. Der in Detroit ansässige Entwickler The Roxbury Group hat mit Marriott einen Vertrag über die Umwandlung aller 72 bestehenden Wohnungen unterzeichnet in vollmöblierte Einheiten für Langzeitaufenthalte. Der Umbau wird voraussichtlich nächstes Jahr beginnen und bestehende Bewohner können bis zum Ablauf ihrer Mietverträge bleiben.

Die Entscheidung, The Plaza umzuwandeln, wurde durch die sich entwickelnde Nachfrage nach Wohnraum in der Innenstadt von Detroit beeinflusst. Das Format für längere Aufenthalte ermöglicht es dem Entwickler, ein breiteres Publikum zu erreichen und auf die sich ändernden Vorlieben der Bewohner einzugehen. Man geht davon aus, dass die Nachfrage nach möblierten Apartmenthotels für Langzeitaufenthalte das Angebot in Detroit übersteigt.

Ähnliche Entwicklungen in der Stadt umfassen das kürzlich eröffnete ROOST Apartment Hotel und Sonder-Unterkünfte für Langzeitaufenthalte. Das Plaza hat sich als traditionelles Apartment gut bewährt, aber der Umbau wird es ihm ermöglichen, der wachsenden Nachfrage nach Unterkünften für längere Aufenthalte gerecht zu werden.

Der ursprünglich als Professional Plaza Tower bekannte Turm wurde 1966 als Gebäude für medizinische Künste eröffnet. Im Laufe der Jahre drohte ein Abriss, bevor es 2015–2016 von der Roxbury Group zu Wohnungen umgebaut wurde. Auf dem Turm befindet sich eine berühmte Leuchtreklame, die einen Hammer darstellt, der auf einen Nagel schlägt, eine Hommage an eine örtliche Tischlergewerkschaft. Diese ursprüngliche Beschilderung ist erhalten geblieben und wird jetzt in der Hammer & Nail-Cocktailbar des Gebäudes ausgestellt.

Marriott gab kürzlich bekannt, dass das erste Apartment by Marriott Bonvoy-Hotel in San Juan, Puerto Rico, bald eröffnet wird. Die Marke ist für ihre Premium- und Luxusangebote bekannt.

Angesichts des anhaltenden Wachstums des Marktes für Langzeitaufenthalte und der sich verändernden Ansprüche der Bewohner ist in Zukunft mit weiteren Entwicklungen dieser Art zu rechnen. Der Umbau von The Plaza stellt eine bedeutende Änderung seines Zwecks dar und wird gleichzeitig den veränderten Bedürfnissen der Mieter gerecht.