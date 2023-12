Die PC-Veröffentlichung von Horizon: Forbidden West sorgt weiterhin für Spannung

By

Zusammenfassung: Horizon: Forbidden West, die mit Spannung erwartete Fortsetzung von Horizon Zero Dawn, ist auf dem besten Weg, Anfang 2024 auf dem PC zu erscheinen. Das Spiel wird in Form der Horizon Forbidden West Complete Edition erhältlich sein, die Bonusinhalte und die Erweiterung Burning Shores enthält. Mit dem Erfolg der PC-Portierung von Horizon Zero Dawn hat Sony den PC-Markt vollständig erobert und arbeitet daran, PC-Spielern ein verbessertes Spielerlebnis zu bieten.

Während Horizon Zero Dawn derzeit mit einem Rabatt von 75 % auf Steam erhältlich ist, erinnern die Entwickler von Guerrilla Games PC-Spieler daran, dass die Fortsetzung Horizon Forbidden West auf dem Weg ist. Horizon Forbidden West, eine der beliebtesten Veröffentlichungen von Sony im Jahr 2022, wurde ursprünglich als generationsübergreifender Titel sowohl für PlayStation 4 als auch für PlayStation 5 veröffentlicht. Die Burning Shores-Erweiterung war jedoch aufgrund der höheren Hardwareanforderungen exklusiv für PlayStation 5 erhältlich.

Die PC-Version der Horizon Forbidden West Complete Edition wird sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store erhältlich sein. Obwohl das offizielle Veröffentlichungsdatum und die Systemanforderungen des Spiels noch nicht bekannt gegeben wurden, sind die Erwartungen an eine erfolgreiche PC-Veröffentlichung hoch. Nixxes, das Team hinter den PC-Versionen beliebter Spiele wie Ratchet & Clank: Rift Apart und Marvel's Spider-Man, leitet die Entwicklung der PC-Version von Forbidden West.

PC-Spieler können sich auf zahlreiche Verbesserungen und Features in der PC-Version von Forbidden West freuen. Zu den Erwartungen gehört die Unterstützung modernster Technologien wie DLSS, XeSS und FSR für eine verbesserte Grafikleistung. Es wird außerdem erwartet, dass das Spiel erweiterte Grafikeinstellungen bietet, die über die seines PlayStation 5-Gegenstücks hinausgehen. Darüber hinaus können Spieler eine freigeschaltete Framerate, Ultrawide-Monitor-Unterstützung und vollständige Maus- und Tastatursteuerung genießen.

Fans warten sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von Horizon: Forbidden West auf dem PC und Diskussionen über das Spiel finden sich in den OC3D-Foren. Angesichts des Erfolgs der PC-Portierung von Horizon Zero Dawn scheint es, als würde Sonys Einfluss auf den PC-Markt weiter zunehmen.

