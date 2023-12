Neuer Titel: Infinix stellt revolutionäre Mobiltechnologien vor: Kabelloses Laden ohne Kabel und Akku mit extrem hohen Temperaturen

Infinix, ein führender Innovator der Technologiebranche, hat zwei bahnbrechende Technologien angekündigt, die die Mobilfunkbranche revolutionieren werden. Diese bahnbrechenden Fortschritte mit den Namen Infinix AirCharge und Extreme-Temp Battery-Technologie werden auf der mit Spannung erwarteten ShowStoppers-Veranstaltung während der Consumer Electronics Show (CES) 2024 vorgestellt.

Die Infinix AirCharge-Technologie verschiebt die Grenzen des Over-the-Air-Ladens. Es handelt sich um eine kabellose Ladelösung, die physische Kabel überflüssig macht und sie zu einer bequemeren und benutzerfreundlicheren Option zum Laden von Geräten unterwegs macht. Mit dieser Technologie können Benutzer ihre Geräte in einem Abstand von 0 bis 20 cm aufladen, ohne das Ladepad berühren oder Kabel verwenden zu müssen. Möglich wird dies durch den Einsatz der Multispulen-Magnetresonanztechnologie und adaptiver Algorithmen. Bei der AirCharge-Technologie steht auch die Benutzersicherheit im Vordergrund, da sie mit einer niedrigen Frequenz unter 6.78 MHz arbeitet und eine Ladeleistung von bis zu 7.5 W bietet. Es unterstützt eine End-to-End-Resonanz- und Überspannungsschutzschaltung (OVP), um die Ladesicherheit auch in Szenarien zu gewährleisten, in denen sich Abstand und Position zwischen Telefon und Ladepad schnell ändern.

Andererseits ist die Extreme-Temp-Batterietechnologie eine revolutionäre Innovation in der Batterietechnologie. Dieses fortschrittliche Batteriesystem ist so konzipiert, dass es extremen Temperaturen standhält und sich an diese anpasst, wodurch es sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen und Anwendungen eignet. Bei normalen Batterien treten in extrem kalten Umgebungen häufig Probleme auf, beispielsweise beim Einfrieren von Lithiumionen. Die Extreme-Temp-Batterie von Infinix nutzt jedoch biomimetische Elektrolyt- und Fusionsfestkörpertechnologie, um selbst bei Temperaturen von bis zu -40 °C eine außergewöhnlich gute Leistung zu erbringen. Mit einem Ladetemperaturbereich von -40 °C bis 60 °C gewährleistet es Funktionalität und Ausdauer in den härtesten kalten Umgebungen.

Diese neuen Technologien von Infinix werden nicht nur die Art und Weise, wie wir unsere Geräte aufladen, verändern, sondern auch das gesamte Benutzererlebnis verbessern. Die AirCharge-Technologie bietet den Komfort des kabellosen Ladens ohne lästige Kabel, sodass Benutzer ihre Geräte beim Spielen, Ansehen von Videos oder einfach beim Sitzen auf der Couch aufladen können. Unterdessen sorgt die Extreme-Temp Battery-Technologie für eine längere Batterielebensdauer und sorgt für sicheres und zuverlässiges Laden, selbst unter extremen Temperaturbedingungen.

Das Engagement von Infinix für benutzerzentrierte Innovation zeigt sich in der kontinuierlichen Förderung von Lademöglichkeiten. Von der Thunder Charge-Technologie bis hin zu All-Round FastCharge bieten sie stets schnelle Ladeerlebnisse, die auf verschiedene Szenarien zugeschnitten sind. Die Einführung der AirCharge- und Extreme-Temp-Batterietechnologien auf der CES 2024 zeigt das Engagement von Infinix für die Weiterentwicklung der mobilen Lade- und Batterietechnologie. Diese Technologien sollen das Laden komfortabler und effizienter machen und es Benutzern ermöglichen, auch unterwegs verbunden und mit Strom versorgt zu bleiben.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Neuer Titel: Infinix stellt revolutionäre Mobiltechnologien vor: Kabelloses Laden ohne Kabel und Akku mit extrem hohen Temperaturen