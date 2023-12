New Jersey heißt Carnegie Diner mit offenen Armen willkommen

Einwohner von New Jersey und Feinschmecker freuen sich gleichermaßen über den großen Auftritt des renommierten Carnegie Diner im Garden State. Das hochgelobte Restaurant, das ursprünglich gegenüber der Carnegie Hall in Midtown Manhattan ansässig war, hat seine Präsenz um zwei weitere Standorte erweitert, von denen sich einer jetzt in Secaucus, New Jersey, befindet.

Mit seiner abwechslungsreichen Speisekarte und seinem Engagement für frische, hochwertige Zutaten hat sich das Carnegie Diner im Laufe der Jahre eine treue Fangemeinde erspielt. Der neue Standort in Secaucus, der sich über beeindruckende 6,600 Quadratmeter erstreckt, bleibt der Erfolgsformel des Originals treu. Die Gäste können sich auf die gleichen leckeren Burger, Bio-Hähnchen und Eier sowie köstliche Meeresfrüchte, darunter Atlantischen Lachs und Branzino, freuen, die alle mehrmals pro Woche geliefert werden.

Ein herausragendes Merkmal des Standorts Secaucus ist der Essbereich im Freien, der den Gästen die Möglichkeit bietet, unter einem wunderschönen Blätterdach aus Weinreben zu speisen. Dieser Zusatz schafft zusammen mit dem U-Bahn-Fliesendesign, das eine Hommage an die Wurzeln von New York City darstellt, eine warme und einladende Atmosphäre für alle, die eintreten.

Frühstücksliebhaber werden sicherlich nicht enttäuscht sein, da das Carnegie Diner den ganzen Tag über Frühstücksgerichte serviert. Von Hummer Benedict über Lachs-Avocado-Toast bis hin zu einer Vielzahl köstlicher Pfannkuchen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Gesundheitsbewusste Gäste können außerdem eine Auswahl an herzhaften Salaten und Körnerschalen genießen und beweisen, dass leckeres Essen auch gesund sein kann.

Und vergessen wir nicht die Desserts. Das Angebot an verlockenden Leckereien im Carnegie Diner ist einfach unwiderstehlich. Der 24-Schicht-Schokoladenkuchen und die cremigen, altmodischen Milchshakes stehlen die Show und bescheren den Gästen einen süßen Abschluss ihrer Mahlzeit.

Mit seiner preisgünstigen Speisekarte und dem außergewöhnlichen Service hat Carnegie Diner eine treue Fangemeinde gewonnen, die bereit ist, geduldig auf einen Tisch zu warten. Jetzt können die Bewohner von New Jersey das gleiche hervorragende kulinarische Erlebnis direkt vor ihrer Haustür erleben. Ganz gleich, ob Sie ein Einheimischer sind oder bereit sind, für ein kulinarisches Abenteuer zu reisen, das Carnegie Diner in Secaucus ist ein Ausflugsziel, das einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird.