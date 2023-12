SiriusXM stellt überarbeitete App- und Web-Erfahrung vor

By

SiriusXM macht einen Sprung in die Zukunft, indem es die Grenzen zwischen seinem Satelliten-Streaming-Radiodienst und internetbasiertem Musik-Streaming verwischt. Das Unternehmen hat kürzlich im Rahmen seiner neuen Angebotsgeneration eine neu gestaltete App und Webpräsenz vorgestellt. Aber das ist noch nicht alles – SiriusXM vereinfacht auch seine Preisstruktur, um Benutzern gerecht zu werden, die nur die App ohne Satellitenabonnement möchten.

Für nur 10 US-Dollar pro Monat haben Abonnenten des neuen Plans Zugriff auf alle Funktionen und Inhalte, die mit einem herkömmlichen Satellitenabonnement verfügbar sind. Das bedeutet, dass Sie ununterbrochen Musik von jedem Gerät aus genießen können, sei es ein Telefon, ein Tablet, ein Webbrowser oder sogar im Auto über CarPlay oder Android Auto. Angesichts dieser Ankündigung ist es nur natürlich, die Notwendigkeit eines Satellitenabonnements in Frage zu stellen. Allerdings hat SiriusXM deutlich gemacht, dass es seinen Satellitendienst nicht so schnell einstellen wird. Stattdessen glauben sie daran, Auswahlmöglichkeiten zu bieten und so viele Benutzer wie möglich über verschiedene Wege zu erreichen.

Während die aktualisierte App und das Web-Erlebnis aufregend sind, ist es die Integration ihres „360L“-Erlebnisses in Autos, die wirklich herausragt. Diese Integration zielt darauf ab, satelliten- und IP-basiertes Infotainment weiter zu verschmelzen. Neuwagenbesitzer können sich im Rahmen des integrierten SiriusXM-Erlebnisses auf interaktive Inhalte freuen. Obwohl es mit Beta-Software in einem Cadillac Lyric demonstriert wurde, betonte das Unternehmen, dass es sich bei dem gezeigten Produkt nicht um das Endprodukt handele. Sie erkannten an, dass bestehende Systeme hinsichtlich der Verbesserungen der Benutzeroberfläche Einschränkungen aufweisen.

Die Möglichkeiten liegen in der Erweiterung des Content-Angebots. Neben der überarbeiteten App und dem Web-Erlebnis führt SiriusXM eine Reihe neuer Kanäle ein, darunter Alt2K, Flex2K, sowie spezielle Kanäle mit renommierten Künstlern wie Shaggy, Kelly Clarkson, John Mayer, Dolly Parton, Smokey Robinson und dem Podcast-Unternehmen Audiochuck.

Insgesamt stellen die neue App und das Web-Erlebnis von SiriusXM einen spannenden Schritt vorwärts in der Weiterentwicklung ihrer Dienste dar. Mit einer vereinfachten Preisstruktur und einem erweiterten Inhaltsangebot ist das Unternehmen in der Lage, seinen treuen Nutzern auf verschiedenen Plattformen ein umfassendes und immersives Audioerlebnis zu bieten.