Starfield HD überarbeiteter Mod in Arbeit, sagt Modder Halk Hogan

Der renommierte Modder Halk Hogan, bekannt für die beeindruckenden HD Reworked-Mods für The Witcher 3 und Cyberpunk 2077, hat kürzlich angekündigt, dass er seine Fähigkeiten in Bethesdas neu veröffentlichtes Science-Fiction-Rollenspiel Starfield einbringen wird. Hogan teilte die Neuigkeit auf seinem YouTube-Kanal mit und erklärte, dass er das visuelle Erlebnis des Spiels verbessern möchte, indem er sich mit den Texturen mit niedriger Auflösung befasst.

In seinem YouTube-Beitrag erwähnte Hogan, dass sich die Mod derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Er versichert den Fans jedoch, dass die erste Version der Starfield HD Reworked-Mod bald veröffentlicht wird. Ähnlich wie bei seinen früheren Projekten wird Hogans Mod qualitativ hochwertigen Texturen den Vorrang geben, wobei der Schwerpunkt in zukünftigen Updates möglicherweise auf Modellen liegen wird. Sein Ziel ist es außerdem, den Mod hinsichtlich Leistung und effizienter Nutzung des Videospeichers zu optimieren.

Für Fans der Fantasiewelten von CD Projekt erwähnte Hogan außerdem, dass er die Arbeit an der HDRP NextGen Edition für The Witcher 3 und HDRP 2.0 für Cyberpunk 2077 fortsetzt. Weitere Informationen zu diesen Projekten werden in naher Zukunft veröffentlicht.

Halk Hogans Ruf als Modder mit einem scharfen Gespür für die Verbesserung der Grafik ist gut etabliert. Das HD Reworked-Projekt für The Witcher 3 war so beeindruckend, dass CD Projekt es in das 2022 veröffentlichte „Next-Gen“-Update integriert hat. Ebenso verbessert sein Cyberpunk 2077-Mod die Grafik von Night City erheblich, vorausgesetzt, die Spieler verfügen über die entsprechende Hardware Es.

Während der veröffentlichte Teaser für den Starfield HD Reworked-Mod hauptsächlich Verbesserungen an Umgebungselementen wie Erde und Steinen zeigt, sind die Upgrades spürbar wirkungsvoll und werten die Grafik des Spiels auf dramatische Weise auf.

Derzeit ist noch unklar, welche Hardware erforderlich ist, um den Starfield HD Reworked-Mod in vollem Umfang genießen zu können. Angesichts der Erfolgsbilanz von Hogan kann jedoch davon ausgegangen werden, dass ein leistungsstarkes System erforderlich ist, um die verbesserte Grafik voll zur Geltung zu bringen. Es wurden Anfragen an Halk Hogan für weitere Informationen gestellt und alle eingegangenen Aktualisierungen werden entsprechend weitergegeben.

Quellen:

– Halk Hogans YouTube-Kanal