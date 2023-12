Neue Wege erwarten Sie in The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Lebe wohl, oh Zemuria

In einer aufregenden Ankündigung von Falcom wurde der mit Spannung erwartete Titel zum 20-jährigen Jubiläum der Trails-RPG-Serie als The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria enthüllt. Dieser neue Teil soll 2024 in Japan für nicht näher bezeichnete Plattformen erscheinen und wird die Fans der Franchise mit Sicherheit in seinen Bann ziehen.

Das Spiel spielt im Jahr 120X, wo eine schreckliche Prophezeiung des berühmten C. Epstein das Ende des zemurianischen Kontinents vorhersagt. Während der „X Day“ näher rückt, wird eine große Orbitalrakete für den Start von einer Militärbasis im Kunlun-Gebirge vorbereitet. Die Welt hält den Atem an und erwartet, was jenseits des Himmels und am Ende des Kontinents liegt. Inmitten dieser Spannung werden Einzelpersonen, darunter ein junger „Spriggan“, im mysteriösen Land Ored zusammengeführt. Wird ihre Reise die Zukunft von Zemuria prägen?

Die Trails-Reihe hat für ihren fesselnden Aufbau der Welt und die epische Handlung große Anerkennung gefunden und weltweit über 7.5 Millionen Exemplare verkauft. Die Geschichte, die in „The Legend of Heroes: Trails in the Sky“ begann, wurde in verschiedenen Titeln fortgesetzt, darunter „Trails from Zero“, „Trails to Azure“, „Trails of Cold Steel“, „Trails into Reverie“ und „Trails through Daybreak“. In dieser Ausgabe zum 20-jährigen Jubiläum erwartet die Spieler eine dramatische Wendung in der Erzählung, die sie in Atem halten wird.

Während die genauen Plattformen noch nicht bekannt gegeben wurden, können Fans anhand der ersten von Falcom veröffentlichten Screenshots einen Blick auf The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria werfen. Mit atemberaubender Grafik und dem Versprechen eines spannenden Abenteuers ist dieses kommende Rollenspiel bereit, die Trails-Reihe bahnbrechend zu gestalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria eine neue Ära des Trails-Gamings einläuten wird und ein unvergessliches Erlebnis verspricht, auf das die Fans sehnsüchtig gewartet haben. Seien Sie gespannt auf weitere Updates zu diesem mit Spannung erwarteten Titel.