Der kommende RPG-Titel „The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria“ wird der Trails-Serie eine dramatische Wendung verleihen

Ein neuer RPG-Titel dürfte Fans der Trails-Reihe in seinen Bann ziehen, denn Entwickler Falcom hat „The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria“ als Titel zum 20-jährigen Jubiläum angekündigt. Das Spiel soll 2024 in Japan erscheinen und verspricht, die Spieler auf eine epische Reise mitzunehmen, die die Zukunft des Kontinents Zemuria prägen wird.

Die Geschichte spielt im Jahr 120X, als der renommierte Wissenschaftler C. Epstein das Ende des zemurianischen Kontinents prophezeit hat. Während die Welt auf den mysteriösen „X Day“ wartet, steht eine monumentale Orbitalrakete kurz vor dem Start von einer Militärbasis im Kunlun-Gebirge. Das Schicksal der Menschheit steht auf dem Spiel, während die Menschheit danach strebt, die Wahrheit über die Welt aufzudecken und sich über die Atmosphäre des Planeten hinauszuwagen.

Vor diesem Hintergrund taucht ein junger Held namens „Spriggan“ auf, der Truppen aus allen Teilen des Landes zusammenzieht, um sich in der rätselhaften Region Ored zu versammeln. Die Entscheidungen, die auf diesem tückischen Weg in den Himmel getroffen werden, werden das Schicksal von Zemuria bestimmen.

Mit ihrem komplexen Weltaufbau und der mitreißenden Erzählung hat die Trails-Reihe die Herzen von Millionen Spielern weltweit erobert. „The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria“ setzt diese Tradition fort und verspricht ein dramatisches und unvergessliches Abenteuer.

Fans der Serie können anhand der ersten von Falcom veröffentlichten Screenshots einen Blick auf den kommenden Titel werfen. Die Screenshots zeigen die atemberaubende Grafik und die immersiven Umgebungen, die Spieler in diesem mit Spannung erwarteten Rollenspiel erwarten können.

Während wir sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von „The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria“ warten, ist es klar, dass Falcom einen weiteren außergewöhnlichen Eintrag in der Trails-Reihe liefern wird, der die Spieler zu einer spannenden und transformativen Reise durch das Geliebte einlädt Welt von Zemuria.