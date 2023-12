Ellies vollständiger Name wird in The Last of Us Part 2 Remastered enthüllt

Zusammenfassung: In einem neuen Trailer zu The Last of Us Part 2 Remastered wurde ein kleines Detail entdeckt, das Ellies vollständigen Namen bestätigt. Der Raumanzug, den Ellie im Roguelike-Modus trägt, trägt ein Namensschild mit der Aufschrift „E. Williams“. Dies ist das erste Mal, dass Ellies Nachname in einem Spiel auftaucht, obwohl dies zuvor vom Co-Präsidenten von Naughty Dog, Neil Druckmann, bestätigt wurde. Die überarbeitete Version des Spiels enthält außerdem zusätzliche Funktionen wie den No Return-Modus, Entwicklerkommentare für Lost Levels und grafische Verbesserungen.

Fans von The Last of Us haben endlich die Bestätigung erhalten, dass Ellies vollständiger Name in der kommenden Remastered-Version des Spiels heißt. Die Enthüllung stammt aus einem Trailer zum neuen Roguelike-Modus, in dem der scharfsichtige Reddit-Benutzer Tomdurnell ein subtiles Detail an Ellies Raumanzug entdeckte. Auf dem Namensschild des Anzugs ist deutlich zu erkennen: „E. Williams“, womit die Spekulationen um Ellies Nachnamen ein Ende haben.

Zuvor hatte Naughty Dog in Designdokumenten und im japanischen Spielhandbuch Hinweise auf Ellies Nachnamen gegeben, doch dies ist das erste Mal, dass dies offiziell im Spiel bestätigt wurde. Fans waren schon lange neugierig auf die vollständigen Namen der Protagonisten des Spiels und jetzt haben sie endlich eine Antwort.

The Last of Us Part 2 Remastered enthüllt nicht nur Ellies vollständigen Namen, sondern führt auch den No Return-Modus ein, eine neue Ergänzung des Spiels. In diesem Modus kämpfen die Spieler auf verschiedenen Karten gegen Wellen von Feinden und steigern dabei nach und nach ihre Stärke. Es bietet Spielern die Möglichkeit, als Ellie, Dina und andere Hauptcharaktere in verschiedenen Kostümen, einschließlich des Raumanzugs, zu spielen.

Abgesehen vom No Return-Modus enthält die Remastered-Version von The Last of Us Part 2 drei Lost Levels mit Entwicklerkommentaren, grafischen Verbesserungen und Integration mit dem DualSense-Controller. Spieler, die das Originalspiel bereits auf PS4 besitzen, können zu einem vergünstigten Preis auf die PS5-Version upgraden.

Während der Veröffentlichungstermin für The Last of Us Part 2 Remastered näher rückt, können sich Fans nun darauf freuen, das Spiel mit zusätzlichen Funktionen zu erleben und endlich Ellies vollständigen Namen zu erfahren.