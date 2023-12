Neue Abenteuer erwarten Sie in The Last of Us Part 2 Remastered

Zusammenfassung: Die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von The Last of Us Part 2 Remastered auf PlayStation 5 bringt eine Vielzahl aufregender neuer Funktionen und bestätigt Ellies Nachnamen zum ersten Mal im Spiel. Die überarbeitete Version, die am 19. Januar 2024 erscheinen soll, führt den schurkenhaften No Return-Modus mit einem Ellie-Kostüm in einem Raumanzug ein. Die Aufnahme ihres Nachnamens „E. Williams“ auf dem Namensschild des Anzugs wurde vom Reddit-Benutzer tomdurnell entdeckt. Obwohl diese Informationen zuvor vom Entwickler Naughty Dog und durch andere Materialien veröffentlicht wurden, handelt es sich um das erste Erscheinen im Spiel selbst.

Neben dem neuen Roguelike-Modus bietet The Last of Us Part 2 Remastered eine Reihe von Verbesserungen und Bonusinhalten. Spieler können drei Lost Levels mit Entwicklerkommentaren erkunden, gitarrenfrei spielen, verbesserte Grafiken erleben und die DualSense-Integration genießen. Die remasterte Version ermöglicht Spielern, die das Originalspiel auf PlayStation 4 besitzen, außerdem ein Upgrade auf die PS5-Version zu einem ermäßigten Preis von 10 US-Dollar, mit der Option, ihre Sicherungsdateien zu importieren.

Mit der Veröffentlichung der Remastered Edition können sich Fans von The Last of Us Part 2 auf ein immersives Spielerlebnis mit zusätzlicher Tiefe und Spannung freuen. Der No Return-Modus stellt eine spannende Herausforderung dar, wenn Spieler durch Wellen von Feinden navigieren und neue Fähigkeiten freischalten, um ihre Charaktere zu stärken. Darüber hinaus bietet die Einbeziehung verschiedener Kostüme, wie zum Beispiel Ellies Raumanzug, einen Hauch von Laune und kreativer Freiheit im Spiel.

Bereiten Sie sich auf neue Abenteuer in The Last of Us Part 2 Remastered vor, wo Ellies Nachname endlich enthüllt wird und spannendes Gameplay auf Sie wartet. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, erneut in die postapokalyptische Welt einzutauchen und die erweiterten Funktionen des Spiels auf PlayStation 5 zu entdecken.