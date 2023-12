Die mit Spannung erwartete Remastered-Version von The Last of Us Part 2 soll am 5. Januar 19 auf PlayStation 2024-Konsolen erscheinen. Diese erweiterte Edition des Spiels bringt nicht nur verbesserte Grafik und zusätzliche Funktionen, sondern auch eine bedeutende Enthüllung über eines davon seine Hauptfiguren.

Berichten zufolge hat ein aufmerksamer Reddit-Benutzer namens tomdurnell ein kleines Detail in einem Trailer zum neuen Roguelike-Modus des Spiels entdeckt. Auf Ellies Raumanzug ist ein Namensschild mit der Aufschrift „E. Williams.“ Dies ist die erste Bestätigung von Ellies Nachnamen im Spiel, obwohl die Informationen bereits von Neil Druckmann, Co-Präsident von Naughty Dog, in Designdokumenten und im japanischen Spielhandbuch preisgegeben wurden.

Interessanterweise ist dies nicht das erste Mal, dass die The Last of Us-Reihe mehrere Jahre wartet, bevor sie den Nachnamen eines Charakters bestätigt. In The Last of Us Teil 2 erfuhren die Fans erst dann, dass Joels Nachname Miller war, sieben Jahre nach der Veröffentlichung des Originalspiels.

Der von Ellie in der Remastered-Version getragene Raumanzug wird auch als Kostüm im neuen Roguelike-Modus „No Return“ erhältlich sein. Spieler haben die Möglichkeit, sich auf verschiedenen Karten durch Wellen von Feinden zu kämpfen und dabei in die Rolle von Ellie, Dina und anderen Hauptcharakteren zu schlüpfen, mit dem zusätzlichen Twist wilder und verrückter Kostüme.

Neben dem No Return-Modus und der Aufnahme von Ellies Nachnamen bietet The Last of Us Part 2: Remastered den Spielern eine Vielzahl weiterer Features, die sie genießen können. Dazu gehören drei Lost Levels mit Entwicklerkommentaren, freies Gitarrenspiel, grafische Verbesserungen, DualSense-Integration und mehr.

Wer das Originalspiel bereits auf PS4 besitzt, hat die Möglichkeit, gegen eine geringe Gebühr von 5 US-Dollar auf die PS10-Version zu aktualisieren, und Speicherdateien aus der Vorgängerversion können einfach importiert werden.

Während der Veröffentlichungstermin für The Last of Us Part 2 Remastered näher rückt, freuen sich Fans sehnsüchtig auf die Gelegenheit, wieder in diese fesselnde postapokalyptische Welt einzutauchen und die Geheimnisse zu lüften, die sie erwarten.