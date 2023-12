Ellies Nachname wird endlich in The Last of Us Part 2 Remastered enthüllt

In einer mit Spannung erwarteten Remastered-Version von The Last of Us Part 2, die am 19. Januar 2024 erscheinen soll, wurde eine aufregende Entdeckung bezüglich der Protagonistin des Spiels, Ellie, gemacht. Das Originalspiel ließ die Fans über Ellies Nachnamen im Unklaren, doch in der Remastered-Edition wurde er endlich bestätigt.

Beim Durchstöbern eines Trailers zum neuen Roguelike-Modus entdeckte ein Reddit-Benutzer namens Tomdurnell ein kleines Detail, das seine Aufmerksamkeit erregte. Es war ein Namensschild an Ellies Raumanzug, kaum sichtbar, aber lesbar als „E. Williams.“ Diese Entdeckung markiert die erste Bestätigung von Ellies vollständigem Namen im Spiel.

Interessanterweise hatte Naughty Dog, der Entwickler von The Last of Us Part 2, Ellies Nachnamen zuvor in Interviews mit Co-Präsident Neil Druckmann sowie in Designdokumenten und dem japanischen Spielhandbuch preisgegeben. Dies ist jedoch das erste Mal, dass es tatsächlich im Spiel selbst gezeigt wird.

Die überarbeitete Version des Spiels führt den schurkenhaften No Return-Modus ein, in dem Spieler auf verschiedenen Karten Wellen von Feinden bekämpfen und dabei nach und nach mächtiger werden können. Als Bonus wird Ellies Raumanzug in diesem Modus als Kostüm verfügbar sein, sodass die Spieler bei der Charakteranpassung etwas kreative Freiheit genießen können.

The Last of Us Part 2: Remastered bringt das Spiel nicht nur auf die PlayStation 5, sondern enthält auch mehrere zusätzliche Funktionen. Dazu gehören drei Lost Levels mit Entwicklerkommentaren, freies Gitarrenspiel, grafische Verbesserungen, DualSense-Integration und mehr. Spieler, die das Spiel bereits auf PlayStation 4 besitzen, können gegen eine geringe Gebühr auf die PlayStation 5-Version upgraden.

Fans der The Last of Us-Reihe können den Spekulationen um Ellies Nachnamen endlich ein Ende setzen. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung der Remastered-Version erhalten Spieler die Chance, tiefer in Ellies Welt einzutauchen und neue Aspekte ihres Charakters zu entdecken.