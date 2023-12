Naughty Dog bricht die Entwicklung des Online-Multiplayer-Spiels The Last of Us ab

Naughty Dog, das Videospielstudio, das für sein Blockbuster-Spiel The Last of Us bekannt ist, hat die Einstellung seiner mit Spannung erwarteten Online-Multiplayer-Version des Spiels angekündigt. Die Entscheidung fiel, nachdem das Studio erkannte, dass die Entwicklung von The Last of Us Online erhebliche Ressourcen erfordern würde, was möglicherweise zukünftige Einzelspielerversionen des Spiels verzögern würde.

In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung bestätigte Naughty Dog die Vorfreude auf das Projekt, äußerte jedoch die Schwierigkeit ihrer Entscheidung, die Entwicklung zu stoppen. Als ausschlaggebenden Faktor für seine Wahl nannte das Studio die Notwendigkeit, Ressourcen „für die kommenden Jahre“ bereitzustellen. Sie mussten sich entscheiden, ob sie ein reines Live-Service-Spielestudio werden oder sich weiterhin auf die Einzelspieler-Erzählspiele konzentrieren wollten, die das Erbe von Naughty Dog prägten. Letztendlich entschied sich das Studio für die letztere Option.

Die Entwicklung von The Last of Us Online begann parallel zur Erstellung des Einzelspieler-Nachfolgers The Last of Us Part II, der 2020 veröffentlicht wurde. Fans des Spiels begannen zu vermuten, dass die Online-Version in Schwierigkeiten steckte, als ein Update durchgeführt wurde wurde im Mai geteilt und besagte, dass das Spiel mehr Zeit benötige, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

The Last of Us ist ein von der Kritik gefeiertes Spiel, das die Reise eines trauernden Vaters und eines Teenager-Mädchens durch ein postapokalyptisches Amerika erzählt. Sein Erfolg führte 2023 zu einer HBO-Fernsehadaption, die zahlreiche Emmy-Nominierungen einbrachte.

Die Absage von The Last of Us Online war besonders enttäuschend für Fans von The Last of Us Factions, einem eingeschränkten Online-Multiplayer-Erlebnis im Spiel, das in bestimmten Versionen des Spiels verfügbar war. Die Reaktion der Online-Gaming-Community war gemischt. Einige äußerten ihre Unterstützung für den Fokus des Studios auf neue Einzelspieler-Spiele, während andere den vermeintlichen Mangel an Weitsicht kritisierten.

Die Entscheidung von Naughty Dog markiert eine Verschiebung ihrer Prioritäten und unterstreicht ihr Engagement für die Bereitstellung ansprechender Einzelspieler-Spiele, anstatt sich in den Bereich des Online-Mehrspielermodus zu wagen. Fans können sich auf zukünftige Einzelspieler-Erlebnisse des renommierten Studios freuen.