Naughty Dog bricht Last of Us Online ab, um sich auf Einzelspieler-Spiele zu konzentrieren

Naughty Dog, das renommierte Spieleentwicklungsstudio hinter der The Last of Us-Reihe, hat die schwierige Entscheidung getroffen, die Entwicklung von The Last of Us Online, einem ehrgeizigen Multiplayer-Projekt, zu stoppen. Das Studio erkannte die Enttäuschung an, die diese Nachricht für die Fans der Multiplayer-Community von The Last of Us Factions hervorrufen könnte, machte jedoch deutlich, warum sie zu dieser Entscheidung gekommen waren.

In einer Erklärung erklärte Naughty Dog, dass die Bereitstellung von Ressourcen für Post-Launch-Inhalte für The Last of Us Online ihre Fähigkeit, zukünftige Einzelspieler-Spiele zu entwickeln, die den Grundstein ihres Vermächtnisses bildeten, beeinträchtigt hätte. Das Studio erkannte, dass das Multiplayer-Team erhebliche Anstrengungen unternommen hatte, um ein einzigartiges und vielversprechendes Erlebnis zu schaffen, doch als die Größe des Projekts klar wurde, standen sie vor einer wichtigen Entscheidung. Sie mussten sich entweder auf ein Live-Service-Spielemodell festlegen oder weiterhin ihren narrativen Einzelspielerspielen Priorität einräumen.

Naughty Dog versicherte den Fans, dass sie mehrere neue ambitionierte Einzelspieler-Spiele in der Entwicklung hätten, konkrete Details wurden jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben. Diese Entscheidung bekräftigt ihr Engagement für die Bereitstellung immersiver und fesselnder Erlebnisse, die das Studio zu einem Kraftpaket unter den First-Party-Studios von PlayStation gemacht haben.

Dies ist nicht der erste Rückschlag für The Last of Us Online. Anfang des Jahres wurde die Entwicklung aufgrund einer internen Überprüfung zurückgefahren, und jüngste Berichte über Entlassungen deuteten darauf hin, dass das Projekt auf Eis gelegt wurde. Nun hat Naughty Dog bestätigt, dass das Unternehmen The Last of Us Online nicht weiter verfolgen und sich stattdessen auf seine bewährten Stärken konzentrieren wird.

Die nächste Veröffentlichung des Studios, The Last of Us Part 2 Remastered, soll am 19. Januar 2024 für PlayStation 5 erscheinen.

Die Entscheidung von Naughty Dog, Einzelspieler-Spielen den Vorzug zu geben, unterstreicht ihr Engagement für die Bereitstellung reichhaltiger Erzählungen und fesselnder Storytelling-Erlebnisse. Fans können sich auf zukünftige Titel freuen, die das starke Erbe des Studios aufrechterhalten, gleichzeitig Grenzen überschreiten und Spieler mit ihrem innovativen Gameplay fesseln.