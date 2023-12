Den Steuerzahlern in Buffalo drohen bei der Einigung in Höhe von 43 Millionen US-Dollar hohe Kosten

Zusammenfassung:

Eine kürzliche Einigung in Höhe von 43 Millionen US-Dollar für eine Frau, die im Jahr 2020 durch den SUV eines Polizisten gelähmt wurde, könnte die Steuerzahler in Buffalo am Ende noch mehr kosten. Der Finanzausschuss des Buffalo Common Council hat die Ausgabe einer Anleihe in Höhe von 43 Millionen US-Dollar zur Deckung des Vergleichs empfohlen, wobei zusätzliche Kosten die Gesamtsumme möglicherweise auf 50 Millionen US-Dollar ansteigen lassen. Um dem Rechnung zu tragen, plant die Stadt, in den nächsten fünf Jahren jährlich zwischen 9 und 10 Millionen US-Dollar zur Deckung der Kapital- und Zinszahlungen für die Anleihe bereitzustellen. Im Falle einer Genehmigung wäre diese Siedlung die bisher größte der Stadt.

Artikel:

Die Steuerzahler von Buffalo rechnen mit weitreichenden Auswirkungen nach der Einigung in Höhe von 43 Millionen US-Dollar

Die Steuerzahler in Buffalo sind zunehmend besorgt über die potenziellen Kosten, die ihnen durch eine kürzliche Einigung entstehen könnten, bei der eine Frau durch den SUV eines Polizisten gelähmt wurde. Der Vergleich, der sich auf beträchtliche 43 Millionen US-Dollar beläuft, wird derzeit geprüft und könnte zu noch größeren Kosten für die Stadt Buffalo führen, die sich möglicherweise auf insgesamt 50 Millionen US-Dollar belaufen könnten.

Der Finanzausschuss des Buffalo Common Council hat die Ausgabe einer 43-Millionen-Dollar-Anleihe zur Deckung des Vergleichsbetrags empfohlen. Diese Anleihe wird über einen Zeitraum von fünf Jahren zurückgezahlt, wobei die Stadt jährlich einen beträchtlichen Betrag zwischen 9 und 10 Millionen US-Dollar speziell für die Deckung der Kapital- und Zinskosten bereitstellt. Der Investitions- und Schuldenmanagementbeauftragte des Buffalo Comptroller's Office, Gregg Szymanski, bestätigte diese finanziellen Vereinbarungen.

Sollte diese Siedlung genehmigt werden, wäre sie zweifellos die größte, mit der die Stadt jemals konfrontiert war. Die Steuerzahler in Buffalo, die bereits durch verschiedene kommunale Ausgaben belastet sind, sind zu Recht besorgt über die möglichen Auswirkungen auf ihr finanzielles Wohlergehen. Derzeit werden Diskussionen über mögliche Maßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen und zur Gewährleistung einer gerechten Verteilung dieser Kosten geführt.

Trotz der potenziellen Kopfschmerzen, mit denen die Steuerzahler in Buffalo konfrontiert sein könnten, ist es von entscheidender Bedeutung, einer angemessenen Entschädigung für das Opfer, Chelsea Ellis, das lebensverändernde Verletzungen erlitten hat, Priorität einzuräumen. Während die Diskussionen und Verhandlungen andauern, sind sich die wichtigsten Interessenvertreter der Notwendigkeit bewusst, ein empfindliches Gleichgewicht zwischen finanzieller Verantwortung und der Unterstützung der von solchen Vorfällen Betroffenen zu finden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einigung in Höhe von 43 Millionen US-Dollar für Chelsea Ellis zwar einen bedeutenden Schritt in Richtung Gerechtigkeit darstellt, sich die Steuerzahler in Buffalo jedoch der potenziellen Belastungen bewusst sind, die ihnen dadurch entstehen können. Die Stadt steht nun vor der komplexen Herausforderung, ihre finanzielle Verantwortung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ihren Verpflichtungen gegenüber den durch Amtsverfehlungen Geschädigten nachzukommen.