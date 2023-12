Linux Kernel 6.6.7 verdrängt den Sinister 6.6.6 in schneller Folge

Die Linux-Kernel-Version 6.6.6 mag zunächst die schwarz gekleideten Open-Source-Enthusiasten begeistert haben, doch ihre Siegeszugszeit wurde abgebrochen. Innerhalb weniger Tage wurde es durch eine freundlichere Version 6.6.7 ersetzt.

Ende Oktober veröffentlichte Linux Version 6.6 und wurde innerhalb weniger Wochen als neueste langfristig unterstützte Version bezeichnet. Dies hat sich in den letzten Jahren zu einem allgemeinen Trend entwickelt, bei dem das letzte vollständige Point-Release des Jahres als stabil erklärt wird und mehrere Jahre lang Updates erhält. Folglich hat der Kernel 6.5, der im August anlässlich des 32. Geburtstags des Projekts veröffentlicht wurde, nach 13 Point-Releases nun seinen End-of-Life-Status erreicht.

Greg Kroah-Hartman, die angesehene Persönlichkeit hinter dem stabilen Kernel, veröffentlichte am Freitag Version 6.6.5 und führte mehr als 100 Änderungen ein. Zu diesen Updates gehörte ein problematischer Backport, der bereits in unserem aktuellen Bericht über Kernel 6.1.66 hervorgehoben wurde. Diese Back-Port-Änderung im Zusammenhang mit der Wi-Fi-Verwaltung basierte auf einer früheren Änderung, die in Kernel 6.1.66 weggelassen worden war. Infolgedessen folgte schnell Kernel 6.1.67, um das Problem der drahtlosen Unterbrechung zu beheben.

Das gleiche Problem trat in Version 6.6.5 erneut auf und wie in der vorherigen stabilen Kernel-Serie wurde die problematische Änderung am folgenden Arbeitstag schnell entfernt. Am Montag wurde Kernel 6.6.6 veröffentlicht, der nur die spezifische Änderung entfernte, die das Problem verursachte. Während dies vielen Reddit-Benutzern gefiel, waren die Kommentatoren von Hacker News weniger begeistert. Die unheilvollen Anzeichen waren bereits im Oktober zu erkennen, als die Version 6.6 vorgestellt wurde.

Allerdings ist die Nachricht nun für alle Fans der gruseligen Kinder da draußen enttäuschend. Der mit der berüchtigten „666“ gekennzeichnete Kernel hielt überhaupt nicht lange durch! Am Mittwoch wurde es bereits durch Kernel 6.6.7 ersetzt. Diese neue Version ist mit 268 geänderten Dateien und einem umfangreichen Changelog mit beachtlichen 7,562 Zeilen deutlich umfangreicher.

Bei einem so kurzlebigen Kernel ist es nicht verwunderlich, dass es dieses Mal kein Update und keine Neuveröffentlichung der Ubuntu Satanic Edition geben wird.®